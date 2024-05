Cưỡng chế sai phạm tại chung cư Thái An 3 và 4

Trước đó, UBND quận 12 đã gửi thông báo đến Sở Xây dựng TP.HCM, Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành (Công ty Đất Lành, chủ đầu tư chung cư Thái An 3 và 4, phường Đông Hưng Thuận) và các cơ quan chức năng về việc tổ chức thi hành Quyết định cưỡng chế.



Thông báo truyền đạt Quyết định của Chủ tịch UBND TP.HCM về việc cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Đất Lành tại Chung cư Thái An 3 và 4. Lý do, Công ty Đất Lành chưa chấp hành biện pháp khắc phục hậu quả là tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm.

Cơ quan chức năng đọc quyết định cưỡng chế ĐÌNH SƠN

Cụ thể, UBND quận 12 tiến hành cưỡng chế tháo dỡ toàn bộ phần vách ngăn công trình xây dựng vi phạm tại 8 phòng với mục đích sử dụng làm phòng tập gym, phòng Ban Quản lý, phòng làm việc và văn phòng, trả lại đúng công năng là khu sinh hoạt cộng đồng, với diện tích là 395m2 tại tầng trệt.

Tháo dỡ tường ngăn tại 18 phòng với mục đích sử dụng kinh doanh dịch vụ ăn uống và tạp hóa, trả lại đúng công năng là khu vực để xe 2 bánh với diện tích là 1.140m2 phía trước chung cư.

Kinh phí cưỡng chế tháo dỡ là 240 triệu đồng. Mọi chi phí tổ chức cưỡng chế thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do Công ty Đất Lành phải hoàn trả cho UBND quận 12.

Cưỡng chế trả lại đúng công năng được duyệt ĐÌNH SƠN

Được biết, hơn 10 năm qua gần 800 hộ dân tại chung cư Thái An 3 và 4 vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận (sổ hồng). Hiện nay, các công trình hạ tầng như trường mầm non, công viên… chưa được Công ty Đất Lành đầu tư do vướng mặt bằng chưa bồi thường xong. UBND quận 12 đã có văn bản báo cáo, kiến nghị UBND TP.HCM giao các sở và đơn vị liên quan rà soát, có biện pháp xử lý trách nhiệm đối với Công ty Đất Lành do chậm triển khai dự án. Việc chậm được cấp sổ hồng đã ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của người dân đang sinh sống tại đây.