Cuồng ghen, chồng dùng dao sát hại vợ

Ngày 20.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Cường (tên gọi khác là Trường, 50 tuổi, ngụ xã Hòa Ninh, H.Long Hồ, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người. Bị can Cường là người đã dùng dao sát hại vợ vì cuồng ghen.

Bị can Nguyễn Văn Cường tại cơ quan công an NAM LONG

Theo kết quả điều tra, khoảng 17 giờ 30 ngày 18.1, anh N.T.A., là con ruột của bị can Cường và bà N.T.U.T (49 tuổi), nghe tiếng mẹ la hét phát ra từ phía sau bếp nên xuống xem thì phát hiện mẹ nằm bất động dưới nền gạch, trên cổ có vết đứt sâu, máu chảy nhiều.

Lúc này anh A. chạy ra trước cửa nhà thì thấy cha mình đang đứng ở đây, anh A. nhờ hàng xóm qua phụ giúp đưa mẹ đi cấp cứu. Sau đó thấy mẹ tử vong nên anh A. đến trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an H.Long Hồ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời thu giữ một con dao còn dính máu nghi là hung khí của vụ án và nhiều vật chứng khác tại hiện trường.

Từ kết quả giám định, điều tra truy xét, lực lượng công an xác định Nguyễn Văn Cường là nghi phạm giết vợ nên tiến hành bắt giữ.

Qua làm việc, Cường khai nhận do nghi ngờ bà T. có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác nên Cường nổi cơn cuồng ghen rồi dùng dao sát hại vợ. Được biết, bà T. đang là giáo viên 1 trường tiểu học ở Vĩnh Long.