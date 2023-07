Cường Seven và Vũ Ngọc Anh không bận tâm đến tình cũ của nhau

Cường Seven và Vũ Ngọc Anh là cặp sao Việt nổi tiếng DUY ANH

Không bận tâm đến tình cũ của nhau

* Chào Cường Seven và Vũ Ngọc Anh, thời kỳ đầu khi mới yêu nhau, gia đình cả hai phản ứng như thế nào?

- Vũ Ngọc Anh: Gia đình anh Cường chưa bao giờ có ý phản đối từ lúc chúng tôi mới yêu đến lúc sống chung. Bố mẹ còn muốn yêu ai thì cưới luôn đi vì chúng tôi lúc đó cũng đã 27 - 28 tuổi rồi. Bên cạnh đó, vì bố mẹ tôi ngoài Bắc còn tôi vào Nam sống một mình, nên họ cũng yên tâm hơn khi tôi có bạn trai bên cạnh. Thật ra, thời tôi mới vào TP.HCM, bố mua cho mấy ổ khóa. Từ ngoài cổng đến trong phòng ngủ là mấy lớp khóa liền. Vì đó là lần đầu tiên con gái ở xa nên bố cũng lo.

* Ấn tượng của cả hai khi mới gặp nhau lần đầu như thế nào?

- Cường Seven: Thời mới gặp, tôi không nghĩ đây là người con gái mà mình sẽ yêu. Tính Ngọc Anh hoang dã, bay bổng, trông có vẻ khá ăn chơi và không mang đến cảm giác yên tâm, yêu đương lâu dài. Tuy nhiên, sau khi tiếp xúc, đến tầm tháng 7 - 8 sau thì tôi mới nhận ra Ngọc Anh không có giống những gì thể hiện bên ngoài. Chúng tôi còn có một nhóm chơi chung, đi ăn uống cùng nhau… rồi tôi hiểu được Ngọc Anh sống rất tình cảm, chăm lo gia đình, nhiệt tình với bạn bè.

- Vũ Ngọc Anh: Tôi cũng thế. Ban đầu tôi cảm thấy anh ấy nhàm chán, ít nói và không thể hiện cảm xúc nhiều, lạnh lùng. Mỗi lần gặp con gái và nhất là tôi thì anh ấy cũng không hớn hở như những người khác, nên tôi mới để ý bởi tôi không thích con trai thể hiện quá. Có lẽ sự nhàm chán của anh ấy lại lọt vào mắt tôi. Tôi biết Cường từ những dự án nghệ thuật trước rồi, nhưng làm việc rồi thôi. Khi anh ấy chủ động bắt chuyện, chúng tôi tiếp xúc nhiều hơn và tôi hiểu rằng vẻ lạnh lùng chỉ là bên ngoài, bên trong anh ấy là người hóm hỉnh thú vị.

Cả hai thường bị hỏi về tình cũ của nhau DUY ANH

* Thời gian hẹn hò với Cường Seven, Vũ Ngọc Anh có nhận bất kỳ lời tán tỉnh nào từ đại gia không?

- Vũ Ngọc Anh: Tôi gặp nhiều trường hợp như thế từ trước khi bên anh Cường. Sau này, tôi ít tiếp xúc hơn nên việc này xảy ra ít hơn. Tôi mà có bạn trai là chỉ muốn gần anh ấy mà thôi. Một ngày của tôi trôi qua cũng nhanh lắm, quanh quẩn làm những việc của mình, bên cạnh bạn trai… là đã hết thời gian rồi, còn chẳng mấy khi gặp bạn bè. Thế nên, không có nhiều cơ hội tiếp xúc, nói chuyện với đại gia, mà nếu họ có nhắn thì tôi cũng không trả lời. Đối với tôi, khi đã có bạn trai thì chẳng tìm được người đàn ông nào khác, tôi cũng không có chủ động đưa cơ hội hay tiếp xúc với ai thêm.

* Vậy Vũ Ngọc Anh có bao giờ quan tâm đến tình cũ của chồng sắp cưới?

- Vũ Ngọc Anh: Tôi chưa bao giờ quan tâm hay hỏi han gì đến tình cũ của anh Cường. Đối với tôi, đó là cái cũ rồi. Đôi khi đọc báo nhìn thấy, tôi cũng không ghen ngược. Ngay cả truyền thông đưa ra so sánh tôi và tình cũ của anh ấy lúc tôi ra sản phẩm âm nhạc, tôi cũng đã xác định trước từ trong đầu vì biết là chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra. Vì thế, tôi không cảm thấy chuyện đó tác động gì vào mình hay ảnh hưởng gì đến chuyện tình cảm của tôi và anh Cường.

- Cường Seven: Đúng là chúng tôi từ thời yêu nhau tới giờ là chưa bao giờ thắc mắc hay ghen tuông về tình cũ của nhau. Đôi khi vô tình nhắc đến người yêu cũ, chúng tôi thường nói về điểm tốt, thường nói về sự nghiệp là chủ yếu, chia sẻ và ghi nhận sự cố gắng của người đó. Chúng tôi không đem chuyện người yêu cũ ra so sánh hay đặt áp lực cho nhau.

* Vậy cả hai cảm thấy thế nào khi khán giả, anti fan thường so sánh mình với tình cũ của người yêu?

- Cường Seven: Chúng tôi chỉ đọc và lướt qua thôi. Tôi đọc xong còn thả tim, có bình luận chửi tôi cũng thả tim. Tôi không bao giờ nói lại, mọi chuyện đã qua rồi thôi. Tôi thật ra không còn quan tâm đến nhận định dư luận vì giờ nó không ảnh hưởng mình quá lớn. Tôi cảm thấy đây là một phần trong công việc nên mọi chuyện nhẹ nhàng hơn.

Cặp đôi thẳng thắn cho biết đã dọn về sống chung được nhiều năm FB NV

Chúng tôi kết hôn vì đã sẵn sàng

* Sau khi công bố tin đám cưới, hai bạn cảm nhận được phản hồi của khán giả dành cho mình như thế nào?

- Cường Seven: Tôi không biết Vũ Ngọc Anh sao, còn tôi thì không đọc bình luận trên mạng. Chỉ có khi đi gặp bạn bè thì họ tỏ ra khá bất ngờ trước tin vui của tôi.

- Vũ Ngọc Anh: Tôi thấy bình luận dành cho tôi tích cực hơn rất nhiều so với trước khi tôi phát hành bài Tăng High, nhiều bạn từ không thích chuyển sang yêu mến tôi. Đồng thời, mọi người nhìn thấy hình ảnh đám cưới của tôi và anh Cường cũng dành nhiều lời chúc tốt đẹp chứ cũng không có gì tiêu cực. Có vài bình luận hơi khiếm nhã thì chúng tôi chẳng cần bận tâm lắm.

* Vì sao cả hai quyết định kết hôn sau quãng thời gian dài sống chung?

- Vũ Ngọc Anh: Tôi nghĩ vì thời điểm này là phù hợp. Bởi chúng tôi đã ở bên nhau 6 - 7 năm rồi, đây là quãng thời gian không phải ngắn trong một mối quan hệ yêu đương. Đến giờ, tình cảm chúng tôi vẫn ngọt ngào, yêu thương nhau thì nên quyết định có một bước tiến mới cho mối quan hệ tình cảm này. Còn nếu cứ đứng yên, không có thay đổi gì thì không phải sự lựa chọn hay.

Hôn lễ của Cường Seven và Vũ Ngọc Anh được tổ chức vào cuối tháng 7 năm nay FB NV

* Vậy ai là người chủ động trong chuyện đám cưới này?

- Cường Seven: Thật ra là cả hai. Chúng tôi đã trò chuyện, bàn bạc với nhau rất nhiều và cảm thấy bây giờ là độ tuổi thích hợp nghĩ đến chuyện lập gia đình. Cường Seven 34 tuổi và Ngọc Anh cũng 32. Ngoài ra, bố mẹ chúng tôi đã lớn tuổi.

- Vũ Ngọc Anh: Tôi nghĩ căn bản là còn yêu nhau, nên chuyện đám cưới bây giờ là hợp lý. Tôi dự định 1 - 2 năm nữa là có em bé. Do đó, giờ kết hôn hưởng thụ quãng thời gian vợ chồng riêng tư sau đó sẵn sàng đến bước tiếp theo.

* Cả hai hình dung cuộc sống sẽ như thế nào sau khi kết hôn, liệu hoạt động nghệ thuật có bị ảnh hưởng gì không?

- Vũ Ngọc Anh: Tôi nghĩ chẳng có sự thay đổi gì đâu. Ngay từ đầu tôi yêu anh Cường thì anh ấy cũng không có cấm đoán gì hay yêu cầu lựa chọn công việc yêu thích. Có thời điểm làm nghệ thuật bấp bênh quá, tôi chuyển sang làm kinh doanh hẳn, anh ấy cũng chỉ đưa ra lời khuyên chia sẻ với mình chứ cũng không có ngăn cấm. Ngoài ra, khi vào cuộc sống hôn nhân, tôi nghĩ phát triển sự nghiệp cũng là chuyện nên làm. Chứ kết hôn mà công việc ảnh hưởng thì mối quan hệ vợ chồng cũng gặp vấn đề.

Cả hai thể hiện phong cách riêng với bộ ảnh cưới cá tính FB NV

* Cả hai có quy tắc gì để gìn giữ cuộc sống hôn nhân?

- Vũ Ngọc Anh: Tôi chỉ có quy tắc ngay từ thời mới yêu, chính là cãi nhau không bỏ đi qua đêm bên ngoài. Thật ra, chúng tôi cũng không đưa ra quá nhiều quy tắc cho nhau.

- Cường Seven: Chúng tôi không có nhiều quy tắc cho nhau vì cảm thấy cả hai hòa hợp từ công việc đến cuộc sống. Còn chuyện sau khi có gia đình sẽ có gì khác nữa thì tôi chưa nghĩ đến. Chúng tôi chỉ quyết định cưới vì bản thân đã sẵn sàng bước sang trang mới của cuộc đời.

* Vậy Cường Seven và Vũ Ngọc Anh có giao ước gì trong công việc không?

- Cường Seven: Thật ra cách đây không lâu, một đạo diễn còn nhờ tôi thuyết phục Ngọc Anh đóng phim có cảnh khá nóng, tôi vẫn thoải mái, vì tôi cũng theo nghệ thuật nên hiểu được tính chất công việc như thế nào.

- Vũ Ngọc Anh: Khi anh Cường có dự án âm nhạc, phim ảnh hợp tác với đồng nghiệp nữ, tôi nói không để ý thì cũng không phải, mà tôi sẽ âm thầm quan sát từ phía sau. Nếu không có tình huống không cần thiết thì không cần nhắc nhở, cần thiết thì nhắc khéo.

* Thu nhập cả hai được phân chia như thế nào?

- Vũ Ngọc Anh: Chúng tôi chưa có giao kết phân chia thu nhập cụ thể. Chúng tôi vẫn san sẻ cho nhau những chi phí sinh hoạt chung, hoặc lúc này anh trả lúc khác em chi. Tài chính không ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của chúng tôi. Tôi cũng không quá quan tâm đến việc anh ấy phải lo cho mình cái này cái kia. Tôi cũng hiểu là yêu một người đàn ông đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp, thì mình nên cần có san sẻ, hỗ trợ nhau.

Tin tức đám cưới của cả hai nhận về nhiều lời chúc phúc FB NV

* Cả hai có thể bật mí về lễ cưới sắp tới không?

- Vũ Ngọc Anh: Lễ cưới của chúng tôi sẽ tổ chức ở Hà Nội, tầm 1.000 khách, chỉ có 200 khách của chúng tôi còn lại chủ yếu là khách của bố mẹ. Ban đầu, tôi chỉ muốn làm tiệc cưới riêng tư chỉ bạn bè thân thiết, người nhà thôi. Tuy nhiên, đó là suy nghĩ hồi nhỏ. Còn giờ tôi thấy chuyện đám cưới của mình làm bố mẹ rất vui và hạnh phúc, nên tôi chiều theo ý bố mẹ. Chúng tôi chuẩn bị cho hôn lễ tầm 3 - 4 tháng. Cả hai không bị mâu thuẫn gì trong quá trình lên ý tưởng, chúng tôi chỉ muốn tổ chức hôn lễ có phong cách mà người lớn và người trẻ cũng thích.

- Cường Seven: Chúng tôi theo hết sở thích bố mẹ, như làm thiệp giấy gửi, nhưng tôi vẫn làm thiệp online theo phong cách riêng mời bạn bè mình. Rất may là bố mẹ không tác động đến concept đám cưới của chúng tôi. Chúng tôi khá cá tính và không muốn truyền thống quá mà theo sở thích cá nhân. Ví dụ bộ ảnh cưới sẽ không kiểu lãng mạn, slow motion nắm tay… mà sẽ dung hòa có cá tính riêng hai đứa. Nói chung, chúng tôi vẫn dựa trên các hình thức cơ bản nhất của một đám cưới cần có, nhưng tự lên kịch bản hôn lễ, chi tiết trang trí… bài hát đám cưới cũng là do chúng tôi tự chuẩn bị.

* Cả hai có ý định mời người yêu cũ không?

- Cường Seven: Chúng tôi chưa bao giờ có ý định mời người yêu cũ dự đám cưới. Người yêu cũ mời thì tôi cũng phải suy nghĩ nữa. Sau khi chia tay, tôi và tình cũ cũng ít liên hệ, nhưng gặp ngoài đời vẫn chào hỏi bình thường.

* Cảm ơn Cường Seven và Vũ Ngọc Anh vì đã dành thời gian chia sẻ!