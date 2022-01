Cướp ngân hàng ở Hải Phòng rồi mang tiền đi Hà Nội mua xe phân khối lớn

Thông tin từ Công an TP.Hải Phòng cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.Hải Phòng vừa di lý Nguyễn Văn Nam (24 tuổi, ở xã Nghĩa Lộ, H.Cát Hải, TP.Hải Phòng), nghi phạm cướp Ngân hàng Vietcombank ở Q.Hải An, từ Thái Nguyên về TP.Hải Phòng.

Theo Công an TP.Hải Phòng, chiều 7.1, Nam mang súng đến phòng giao dịch thuộc Ngân hàng Vietcombank ở Q.Hải An, uy hiếp nhân viên và cướp đi 3 tỉ đồng.

Sau khi cướp được tiền, Nam cướp tiếp xe máy của bảo vệ ngân hàng rồi bỏ chạy về phía đảo Cát Hải (H.Cát Hải, TP.Hải Phòng). Tại khu vực cầu Tân Vũ, Nam bỏ xe máy, bắt taxi về đưa cho bạn gái ở xã Nghĩa Lộ một khoản tiền, thay quần áo rồi tiếp tục bỏ trốn.

Trong quá trình bỏ trốn, Nam lên Hà Nội mua 1 chiếc xe Kawasaki ZX-10R 2021, mẫu xe máy phân khối lớn có giá khoảng 700 triệu đồng, tại một showroom xe máy. Đáng chú ý, Nam còn ngang nhiên chụp ảnh với siêu xe này. Hình ảnh Nam mua xe máy phân khối lớn sau đó đã được up lên nhiều trang mạng xã hội với lời bình "ZX10R 2021 đầu tiên của miền Bắc đã về với nhà chồng, quá là xịn luôn..."





Nhiều người khi xem clip Nam mua xe đã để lại bình luận nghi vấn đây chính là người đã cướp ngân hàng.

Sau khi mua xe, Nam di chuyển lên Thái Nguyên và bị lực lượng của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an TP.Hải Phòng và Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp bắt giữ vào lúc 11 giờ đêm 8.1 tại một nhà nghỉ.

Được biết, khi phát hiện lực lượng chức năng, Nam còn định rút súng chống trả nhưng đã bị các chiến sĩ công an nhanh chóng khống chế.

Sau khi Nam bị bắt, chiếc xe Kawasaki ZX-10R 2021 cũng đã được cơ quan công an mang về TP.Hải Phòng.

Theo một số nguồn tin, nghi phạm cướp ngân hàng nói trên khá đam mê các loại xe máy phân khối lớn.