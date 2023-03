Cúp FA: M.U tiến thêm bước đến danh hiệu khác, Tottenham bị loại sốc

M.U thực hiện 6 sự thay đổi so với đội hình xuất phát ở trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh (thắng Newcastle) vào cuối tuần trước, nên lối chơi thiếu mạch lạc trên sân nhà Old Trafford. West Ham có nhiều cơ hội tốt hơn trong hiệp 1 nhưng hàng công không đủ sắc bén do không có chân sút Danny Ings.



M.U vào tứ kết Cúp FA AFP

Thủ môn David de Gea của M.U một lần nữa chơi xuất sắc, trong đó 2 lần từ chối các cú sút nguy hiểm của Michail Antonio và Emerson Palmieri ở 45 phút đầu tiên. Mặc dù HLV Erik ten Hag, đã có 3 sự thay đổi khi tung Casemiro vào sân ở đầu hiệp 2 nhưng "Quỷ đỏ" vẫn thi đấu chậm chạp.

Sự uể oải của M.U đã phải trả giá ở phút 54 sau khi Benrahma tận dụng sự thiếu ăn ý giữa các hậu vệ đội chủ nhà để đánh bại thủ môn David de Gea. Bàn thua khiến ông Ten Hag tung cầu thủ ghi bàn hàng đầu Marcus Rashford vào sân và M.U bắt đầu hành trình ngược dòng.

Đội chủ sân Old Trafford cuối cùng đã gỡ hòa ở phút 77. Bruno Fernandes thực hiện quả phạt góc và Nayef Aguerd (West Ham) trong nỗ lực cản phá đã đánh đầu phản lưới nhà. M.U sau đó tràn lên và nhận được phần thưởng cho nỗ lực của mình. Tài năng trẻ người Argentina, Garnacho đã đưa M.U vượt lên dẫn trước 2-1 ở phút 90, trước khi Fred ấn định chiến thắng 3-1 ở phút bù giờ.

Nỗi thất vọng của Tottenham AFP

Ở các trận đáng chú ý thuộc vòng 5 Cúp FA, Tottenham bị đối thủ Sheffield United (đội giải hạng 2 Anh) loại sau khi thất bại 0-1. Trong khi đó, Southampton thua sốc 1-2 trên sân nhà trước Grimsby (đội thuộc giải hạng 4 Anh).

Ở tứ kết (diễn từ từ ngày 17-19.3), Man City sẽ đụng độ Burnley, còn M.U đón tiếp Fulham. Hai cặp đấu còn lại là Brighton gặp Grimsby và Sheffield Utd gặp Blackburn.