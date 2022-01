Cúp Liên đoàn Anh: Chelsea kết thúc cơ hội vô địch của Tottenham

Bàn thắng duy nhất của trận đấu do trung vệ Antonio Rudiger ghi ở phút 18 cụ thể những ưu thế hơn hẳn của Chelsea trước kình địch cùng thành phố Tottenham, vốn phải chịu sức ép sau trận lượt đi thua tới 0-2.

Chính nhờ ưu thế dẫn 2 bàn ở lượt đi, Chelsea thi đấu đầy chắc chắn trước Tottenham cần chiến thắng để lật ngược thế cờ nhưng lại vắng đi ngôi sao xuất sắc ở hàng công là Son Heung-min.

Do đó, đoàn quân của HLV Conte dù muốn tận dụng ưu thế sân nhà gây sức ép trước Chelsea, nhưng lại không tạo đủ lực cần thiết. Trong khi, đội quân của HLV Thomas Tuchel với đầy đủ các ngôi sao xuất sắc ở hàng công như Romelu Lukaku, Timo Werner cùng Mason Mount và Callum Hudson-Odoi từ sớm đã gây áp lực trước hàng thủ đối phương.





Ưu thế này giúp Chelsea sớm dẫn bàn ở phút 18 khi trung vệ Rudiger lên tham gia tấn công từ quả phạt góc của Mason Mount đánh đầu ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

Bàn thắng này giúp Chelsea hoàn toàn thoải mái tâm lý khi tạo cách biệt với tổng tỉ số sau 2 lượt lên đến 3 bàn trước Tottenham. Vì vậy, trong hiệp 2 đội bóng của HLV Thomas Tuchel chơi cầm chừng, trong lúc đoàn quân của HLV Conte nỗ lực còn nước còn tát tìm bàn gỡ. Nhưng trong một ngày thiếu may mắn Spurs bị trọng tài từ chối 2 cơ hội hưởng phạt đền và một lần ghi bàn (do Harry Kane ghi) khi bị VAR đảo ngược quyết định do lỗi việt vị.

Vì vậy, cuối cùng Tottenham phải ngậm ngùi chịu thua kình địch Chelsea với kết quả chung cuộc 0-3, và một lần nữa nói lời chia tay với cơ hội đoạt 1 danh hiệu vô địch lần đầu tiên kể từ năm 2008.