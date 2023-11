Cúp quốc gia: Khánh Hòa tự đá bay cơ hội, Nam Định và SLNA phô diễn đẳng cấp

Người hùng ngoại binh thành tội đồ



Niềm vui của ngoại binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Bá Duy

Cuộc so tài vòng loại Cúp quốc gia 2023 -2024 giữa chủ nhà Khánh Hòa và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, 2 đội đang tạm đứng ở nửa cuối bảng xếp hạng V-League mùa này sau 3 lượt đấu, khởi đi không mấy hấp dẫn. Nhưng càng về cuối lại càng kịch tính và rất thu hút. Không hấp dẫn một phần do sân bị ảnh hưởng cơn mưa nên mặt cỏ trơn trượt, hạn chế kỹ thuật của cầu thủ đôi bên. Phần khác cả 2 đội đều không tung hết hỏa lực vào sân từ đầu. Phía chủ nhà không sắp những vị trí hay được đá chính như Hữu Khôi, Công Thành, Mạnh Hùng và cả ngoại binh Guirassy Mamadou, còn đội khách cũng bỏ ngoài sân Phạm Văn Long, Ngô Xuân Toàn, Hồ Sỹ Sâm, thậm chí còn không đăng ký cả 2 át chủ bài Trần Phi Sơn lẫn Đinh Thanh Trung.

Đinh Văn Trường (66) bị thẻ đỏ , Khánh Hòa ghi bàn nhưng niềm vui lại tan biến sau loạt đá 11 m Bá Duy

Chính vì cả 2 HLV Võ Đình Tân lẫn Nguyễn Thành Công có vẻ không quyết tâm nên trận đấu khởi đi cân bằng nhưng ít tình huống sóng gió. Phía Khánh Hòa đá khá chập chờn, phối hợp còn rời rạc. Còn Hà Tĩnh trông chờ những đợt phản công, nhờ sức mạnh càn lướt của ngoại binh Gopey (9) nên đã kịp cụ thể hóa bằng bàn thắng dẫn trước. Có lẽ không muốn bị mất mặt, đội bóng phố biển đã kịp thời điều chỉnh và chơi như lột xác ở hiệp 2.

Niềm vui ngắn chẳng tày gang của Khánh Hòa Bá Duy

Khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gỡ hòa phút bù giờ và thắng trên chấm 11 m Bá Duy

Chân sút ngoại vào sân từ ghế dự bị Guisarry đã xuất sắc lập cú đúp đều từ những tình huống dàn xếp từ 2 biên mà đồng đội tạo cho. Đáng nói là bàn thắng nâng 2-1 ở phút 84 diễn ra trong bối cảnh Khánh Hòa chỉ còn 10 người do Đinh Văn Trường nhận thẻ đỏ trước đó. Nhưng niềm vui của chủ nhà không kéo dài được lâu khi Gopey đã kịp gỡ hòa 2-2 ở phút 90+1.

Ngoại binh Guisarry (9) ghi cú đúp, nhưng anh cũng sút hỏng quả 11 m Bá Duy

Bàn thắng quý như vàng này đã tiếp thêm động lực cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lúc bước vào chấm luân lưu 11 m khi 4/5 cầu thủ đã thực hiện rất tốt. Ngược lại 2 ngoại binh của Khánh Hòa lần lượt Guirassy và Leazard đều sút hỏng, khiến đội bóng phố biển ngậm ngùi dừng bước.

Chênh lệch đẳng cấp

Khán đài sân Bình Phước quá đông Anh Tuấn

Người hâm mộ chật kín để cổ vũ đội nhà Anh Tuấn

Cả 2 đội Thép Xanh Nam Định và SLNA dù không có ngoại binh trong đội hình nhưng vẫn quá mạnh so với đối thủ giải hạng nhất là Trường Tươi Bình Phước và Đồng Tháp. Tỷ số lần lượt 4-0 và 6-2 nghiêng về 2 đội V-League đã cho thấy sự hơn hẳn về đẳng cấp và chất lượng đội hình. Tuy nhiên nếu SLNA thắng khá dễ dàng khi mà sức kháng cự của đội bóng miền Tây Nam bộ quá kém thì ngược lại đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt phải đợi đến hiệp 2 khi đưa Văn Toàn và nhiều trụ cột khác vào sân mới thắng một mạch 4 bàn.

Tô Văn Vũ sút bóng trước sự truy cản của hậu vệ Bình Phước Minh Tú

Nguyễn Phong Hồng Duy đối đầu với đội bóng quê hương Minh Tú

Các bàn thắng của Thép Xanh Nam Định, có 1 bàn trong hiệp 1 do công Trần Văn Đạt và 3 bàn còn lại do công Văn Toàn, hậu vệ Văn Vĩ, cựu binh của Hà Nội, Hoàng Minh Tuấn đều là những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị. Trường Tươi Bình Phước dù thua đậm nhưng đáng khen ở tinh thần thi đấu khi họ chơi đầy quyết tâm đến giờ chót. Đặc biệt khi sân Bình Phước có hơn 1 vạn khán giả đến xem, tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ trên khán đài. Nhưng như HLV Nguyễn Anh Đức thừa nhận, đội của ông non kém về bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu hơn so với đối thủ nên dù Ngọc Mỹ, Nhật Tân, Tự Nhân hay Văn Vinh rất nỗ lực vẫn không thể xoay chuyển được tình thế.

Niềm vui của Xuân Tiến và Mạnh Quỳnh sau khi ghi bàn cho SLNA Xuân Thủy

Trong khi đó 2 cú đúp của Đinh Xuân Tiến và Trần Mạnh Quỳnh, bàn đá phản của Phạm Hoàng Lâm và bàn ấn định kết quả của Nguyễn Quang Vinh đã giúp đội bóng xứ Nghệ nhấn chìm đội Đồng Tháp thua sút về mọi mặt. Giờ đây HLV Phan Như Thuật đã có thể yên tâm chờ đối đầu với Quảng Nam trên sân Vinh ở V-League sắp tới. Còn với Đồng Tháp mục tiêu chính vẫn là quyết tâm chơi tốt hơn ở giải hạng nhất.