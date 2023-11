Chuyện ở V-League: Đến lúc HLV ngoại khẳng định giá trị

Trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và HAGL ở vòng loại Cúp quốc gia 2023 tối 25.11 chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Dù kiểm soát thế trận tốt, nhưng chủ nhà Công an Hà Nội bất ngờ để HAGL vượt lên ở phút 14 sau pha đệm bóng cận thành của Ngọc Quang. Tuy nhiên, chất lượng dàn cầu thủ giúp các học trò của HLV Gong Oh-kyun ngược dòng. Lần lượt các bàn thắng của Ngọc Thắng và Jefferson Elias giúp CLB Công an Hà Nội thắng ngược HAGL 2-1 để lọt vào vòng sau.