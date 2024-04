Cúp truyền hình: Martin Laas đánh bại 'khủng long' Petr Rikunov

Không mạnh về đường đèo nhưng Martin Laas được đánh giá rất cao ở khả năng nước rút trên đường bằng bởi anh từng có thời gian dài thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo các đội đua danh tiếng như Bora, Astana. Lần đầu đến Việt Nam dự Cúp truyền hình, tay đua này không khỏi bỡ ngỡ trước thời tiết, địa hình lẫn chiến thuật đua của các đội Việt Nam nhưng cũng kịp bắt nhịp, khẳng định được đẳng cấp.

Martin Laas (áo xanh) được các đồng đội CLB 620 Châu Thới Vĩnh Long kéo về đích để cạnh tranh nước rút NHƯ HUY

Ở chặng 13 hôm nay, đội 620 Châu Thới Vĩnh Long tự tin làm đầu máy kéo đưa Martin Laas về đích để cạnh tranh nước rút với "khủng long" Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang). Trước đối thủ người Nga sừng sỏ, đang có phong độ cao khi giữ áo vàng lẫn áo xanh, Martin Laas vẫn tự tin tung ra những cú nhấn bàn đạp mạnh mẽ, đánh bại Petr Rikunov, cán đích đầu tiên tại Tam Kỳ (Quảng Nam).

Martin Laas ăn mừng chiến thắng sau cú nước rút thần tốc đánh bại Petr Rikunov QA

Đây là lần thứ 5 Martin Laas giành chiến thắng ở Cúp truyền hình năm nay giúp anh tiếp tục đeo bám Petr Rikunov trong cuộc chiến giành áo xanh - vua nước rút. Sau 13 chặng, Martin Laas kém Petr Rikunov 16 điểm và đặt mục tiêu thu ngắn cách biệt qua từng chặng sắp tới.

Tuy không thắng chặng nhưng được sự hỗ trợ của các đồng đội, Petr Rikunov vẫn giữ vững danh hiệu áo vàng. 6 giây thưởng cho thành tích về nhì chặng 13 giúp tay đua này tăng cách biệt lên 14 giây so với đối thủ xếp nhì Ivannov Timofei (TP.HCM Vinama) và 37 giây so với tay đua xếp hạng ba là Igor Frolov (TP.HCM New Group).

Petr Rikunov (áo vàng) bảo vệ thành công cú đúp danh hiệu cá nhân áo vàng và áo xanh sau 13 chặng NHƯ HUY

Các danh hiệu khác không thay đổi khi áo cam dành cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất vẫn thuộc về Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời An Giang), áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc trong tay Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7), áo chấm đỏ - vua leo núi do Igor Frolov (TP.HCM New Group) nắm giữ và TP.HCM Vinama dẫn đầu danh hiệu đồng đội.

Ngày 18.4, các tay đua tranh tài chặng 14 từ Quảng Ngãi đi Bình Định dài 179 km.