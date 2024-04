Cúp truyền hình: Tay đua đẳng cấp thế giới Martin Laas đánh bại Lê Nguyệt Minh

Không mạnh về đường đèo nên Martin Laas bị áo vàng Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) tạo cách biệt lên tới 19 phút sau chặng vượt đèo Khánh Lê lên Đà Lạt hôm qua. Vì thế tay đua từng thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo các CLB danh tiếng như Bora, Astana hạ quyết tâm thể hiện sở trường nước rút ở chặng đường bằng vòng quanh hồ Xuân Hương (Đà Lạt) dài 51 km hôm nay của Cúp truyền hình.

Lao về phía trước BÁ DUY

Đua tốc độ BÁ DUY

Cạnh tranh quyết liệt BÁ DUY

Martin Laas ăn mừng chiến thắng chặng 18 vòng đua hồ Xuân Hương (Đà Lạt) KHẢ HÒA

Đông đảo người hâm mộ tại thành phố ngàn hoa Đà Lạt được chứng kiến màn cạnh tranh tốc độ cao mà các tay đua tạo ra. Nỗ lực tấn công liên tục giúp Nguyễn Phạm Quốc Khang (Pelio Kenda Đồng Nai) giành chiến thắng ở cả 2 giải thưởng dọc đường. Anh cũng là một trong những nội binh thi đấu xông xáo, năng nổ nhất ở Cúp truyền hình năm nay.

Các tay đua tung nước rút về đích với tốc độ rất cao ở chặng 18 Cúp truyền hình tại Đà Lạt KHẢ HÒA

Tuy nhiên các cuộc tấn công đều bị bắt lại khi đội 620 Châu Thới Vĩnh Long chủ động "ráp máy" kéo cả đoàn đông về đích nhằm mở ra cơ hội cho Martin Laas thể hiện khả năng nước rút. Không phụ công sức của các đồng đội, Martin Laas với những cú nhấn bàn đạp rất mạnh, thần tốc lao về đích, giành chiến thắng chặng trước sự cạnh tranh quyết liệt của Lê Nguyệt Minh. Đây là chiến thắng chặng lần thứ 6 của tay đua người Estonia ở Cúp truyền hình 2024, giúp anh đeo bám Petr Rikunov ở cuộc chiến áo xanh - vua nước rút.





Petr Rikunov bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng lẫn áo xanh KHẢ HÒA

Các tay đua đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang bảo vệ thành công cú đúp áo vàng, áo xanh cho Petr Rikunov và áo cam cho Nguyễn Tấn Hoài. 2 danh hiệu khác đã an bài sớm là áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) và áo chấm đỏ - vua leo núi của Igor Frolov (TP.HCM New Group). Ngôi nhất đồng đội vẫn do đội TP.HCM Vinama nắm giữ.

Ngày 23.4, các tay đua nghỉ tự do tại Đà Lạt trước khi tranh tài chặng 19 từ Đà Lạt về Bảo Lộc dài 97,5 km.