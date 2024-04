Cúp truyền hình: 'Vua nước rút' Lê Nguyệt Minh thắng chặng, được người hâm mộ vây kín

Lê Nguyệt Minh được xem là một trong những ông "vua nước rút" của làng xe đạp Việt Nam và có lượng người hâm mộ đông đảo. Cúp truyền hình năm nay có sự góp mặt của nhiều ngoại binh chất lượng cùng phong độ ấn tượng của Trần Tuấn Kiệt (Dogapan Đồng Tháp) nên phải đến chặng 16 diễn ra hôm nay từ Tuy Hòa (Phú Yên) về Nha Trang (Khánh Hòa) dài 134 km, tay đua này mới giành chiến thắng đầu tay.

Chặng 16 Cúp truyền hình ghi nhận nỗ lực của tay đua Nguyễn Phạm Quốc Khang (Pelio Kenda Đồng Nai) khi anh thoát đi ở tốp đầu sau đó vượt qua Nguyễn Văn Lãm (Thanh Hóa), cán đích đầu tiên trên đỉnh đèo Cả. Nhờ thành tích này mà Quốc Khang tích lũy được 14 điểm, chỉ còn kém chủ nhân của áo chấm đỏ - vua leo núi Igor Frolov 1 điểm.

Với mục tiêu bảo vệ áo vàng và áo xanh cho Petr Rikunov, đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang chủ động kéo đoàn đông đeo bám với khoảng cách an toàn so với nhóm các tay đua đi đầu. Đội 620 Châu Thới Vĩnh Long với mục tiêu đưa Martin Laas về cạnh tranh chiến thắng chặng đã chủ động kéo cả đoàn đông về đích.

Khi về gần đích, các tay đua đội Quân khu 7 cũng chủ động "ráp máy" kéo chân rút Quàng Văn Cường về cạnh tranh. Đây được xem là bất ngờ so với các chặng trước. Lê Nguyệt Minh nương theo thế trận của đối thủ sau đó tung ra cú nước rút mạnh mẽ rồi vỡ òa với niềm vui lên đầu tiên thắng chặng ở Cúp truyền hình năm nay. Nỗ lực làm việc của đội Quân khu 7 cũng mang lại thành công khi Quàng Văn Cường cán đích hạng nhì còn Martin Laas về hạng ba.

Đông đảo người hâm mộ thành phố biển Nha Trang có mặt ở đích để cổ vũ cho các tay đua, đặc biệt là Lê Nguyệt Minh. Ngay sau khi về đích, người hâm mộ vây kín tay đua này để chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm. Lê Nguyệt Minh thổ lộ, tình cảm của người hâm mộ là động lực cho anh theo đuổi đam mê trong nhiều năm qua và nỗ lực tập luyện nhằm thể hiện tốt trên đường đua.

Không "tham chiến" ở vạch đích nhưng việc về chung tốp đông giúp Petr Rikunov bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng lẫn áo xanh. Các danh hiệu khác không thay đổi khi Nguyễn Tấn Hoài giữ áo cam, Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) giữ áo trắng, Igor Frolov giữ áo chấm đỏ - vua leo núi và TP.HCM Vinama dẫn đầu danh hiệu đồng đội.

Ngày 21.4, các tay đua tranh tài chặng 17 từ Nha Trang đi Đà Lạt dài 136 km. Đây là chặng đua được đánh giá quan trọng nhất của Cúp truyền hình, có thể quyết định các danh hiệu bởi đoàn đua sẽ phải vượt ngọn đèo Khánh Lê với đoạn leo đèo dài đến 29 km.