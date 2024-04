Cúp truyền hình: Trần Tuấn Kiệt thắng kịch tính ở quê nhà, Petr Rikunov chốt hạ áo xanh

Với mục tiêu giành chiến thắng khi về quê nhà Cao Lãnh (Đồng Tháp) để dành tặng người hâm mộ đổ ra đích rất đông chờ đón, cổ vũ, các tay đua đội Dược Domesco Đồng Tháp, Dopagan Đồng Tháp đã thi đấu chặng 24 Cúp truyền hình với "200% sức lực" như lời đội trưởng Phan Hoàng Thái.

Trần Tuấn Kiệt với niềm vui chiến thắng tại quê nhà Cao Lãnh KHẢ HÒA

Để thực hiện mục tiêu này, ê kíp Đồng Tháp phối hợp với đội đang giữ áo vàng, áo xanh lẫn áo cam là Tập đoàn Lộc Trời An Giang rượt bắt thành công tất cả các tay đua thoát đi và đưa đoàn đua về đích chung 1 tốp đông.

Người hâm mộ TP.Cao Lãnh chia vui cùng tay đua Trần Tuấn Kiệt KHẢ HÒA

Màn cạnh tranh ở trước vạch đích diễn ra đầy hấp dẫn khi rất nhiều đối thủ như Martin Laas (620 Châu Thới Vĩnh Long), Lê Nguyệt Minh (TP.HCM New Group), Savva Novikov (Nhựa Bình Minh Bình Dương), Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang), Quàng Văn Cường (Quân khu 7) cùng "tham chiến" với chân nước rút số 1 của xe đạp Đồng Tháp là Trần Tuấn Kiệt. Quyết tâm cao độ cùng sự hỗ trợ đắc lực của các đồng đội, sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo người hâm mộ đã tiếp thêm động lực tinh thần để Trần Tuấn Kiệt tung ra cú nước rút mạnh mẽ, cán đích đầu tiên ngay tại quê nhà Cao Lãnh. Đây cũng là chiến thắng chặng thứ 3 tại Cúp truyền hình năm nay của tay đua Trần Tuấn Kiệt.

Các tay đua cạnh tranh nước rút hấp dẫn ở đích chặng 24 Cúp truyền hình KHẢ HÒA

Về đích chung tốp đông, Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng dành cho tay đua có thời gian thi đấu ít nhất sau 24 chặng. Cách biệt giữa anh với đối thủ xếp nhì Ivannov Timofei (TP.HCM Vinama) là 1 phút 20 giây và anh cùng các đồng đội sẽ dồn toàn lực để bảo vệ ở chặng cuối diễn ra ngày mai (30.4) từ Cao Lãnh về TP.HCM dài 163 km.

Các tay đua đội Dược Domesco Đồng Tháp được chào đón khi đua về quê nhà KHẢ HÒA

Danh hiệu áo xanh - vua nước rút xem như ngã ngũ bởi Petr Rikunov tạo cách biệt điểm an toàn so với đối thủ xếp nhì là Martin Laas. Chỉ cần "đi đông về đủ" ở chặng ngày mai là tay đua người Nga sẽ đoạt danh hiệu áo xanh chung cuộc. Các danh hiệu khác cũng an bài gồm áo trắng - tay đua trẻ xuất sắc thuộc về Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7), áo chấm đỏ - vua leo núi thuộc về Igor Frolov (TP.HCM New Group).

Petr Rikunov tiến gần đến cú đúp danh hiệu áo vàng, áo xanh chung cuộc Cúp truyền hình 2024 KHẢ HÒA

Ở danh hiệu áo cam cho tay đua Việt Nam xuất sắc, Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) có cách biệt 49 giây so với Nguyễn Hoàng Sang (Le Fruit Đồng Nai) và chặng cuối cũng là cơ hội cuối cho tay đua Đồng Nai đánh chiếm danh hiệu này. Đội TP.HCM Vinama xếp nhất đồng đội với cách biệt hơn 4 phút so với đội xếp nhì Tập đoàn Lộc Trời An Giang nên hứa hẹn bảo vệ thành công.