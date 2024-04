Cúp truyền hình: 'Khủng long' Petr Rikunov phản đòn sắc lẹm, một mình một ngựa về đích

Chặng 19 Cúp truyền hình tưởng chừng "bình yên" khi lộ trình thi đấu ngắn tuy nhiên tận dụng những con dốc lên xuống cùng với tham vọng tấn công đánh chiếm các danh hiệu của các đội mạnh tạo nên những diễn biến đầy hấp dẫn và kịch tính.

Igor Frolov tấn công mạnh mẽ trên những đoạn đường dốc chặng 19 từ Đà Lạt về Bảo Lộc khiến hàng loạt tay đua bị rớt lại KHẢ HÒA

Ngoại binh người Estonia Martin Laas (620 Châu Thới Vĩnh Long) thể hiện tham vọng đánh chiếm áo xanh - vua nước rút của Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) khi tấn công mạnh mẽ, giành hạng nhì ở giải thưởng dọc đường đầu tiên, tích lũy thêm 3 điểm áo xanh.

Khi đến những con dốc cao, đặc biệt là đèo Phú Hiệp, tay đua đang mặc áo chấm đỏ - vua leo núi Igor Frolov (TP.HCM New Group) liên tiếp nhấn bàn đạp tấn công tạo thành nhóm đầu có thêm Ivannov Timofei (TP.HCM Vinama), Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp), Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang), Roman Maikin (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), Savva Novikov (Nhựa Bình Minh Bình Dương). Với tham vọng tìm cơ hội đánh chiếm áo vàng của Petr Rikunov, Igor Frolov gia tăng lực đạp mỗi khi lên dốc khiến Roman Maikin rồi Savva Novikov bị "rớt" lại nhưng Petr Rikunov vẫn đeo bám quyết liệt.

Dàn nội binh không thể đeo bám trước sức tấn công mạnh mẽ của các ngoại binh KHẢ HÒA

Cách đích 10 km, Igor Frolov lại chủ động tấn công nhưng không thể thoát khỏi sự đeo bám của Petr Rikunov. Không những thế, "khủng long" Petr Rikunov còn tung ra cú phản đòn sắc lẹm, một mình một ngựa thoát khỏi tốp đầu và về đích thành công tại TP.Bảo Lộc. Chiến thắng chặng lần thứ 8 tại Cúp truyền hình giúp tay đua đẳng cấp này giữ vững danh hiệu áo vàng danh giá lẫn áo xanh - vua nước rút.

Petr Rikunov một mình một ngựa về đích tại TP.Bảo Lộc, bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng lẫn áo xanh KHẢ HÒA

Không thành công trong mục tiêu loại bỏ Petr Rikunov, Igor Frolov phải lùi lại hỗ trợ cho Ivannov Timofei để bảo vệ thành công ngôi nhất đồng đội cho CLB TP.HCM Vinama. Sức tấn công mà tốp ngoại binh đi đầu tạo ra khiến tốp đông của các nội binh bị giãn ra tới khoảng 5 phút. Tuy nhiên các tay đua này vẫn trong giới hạn thời gian cho phép nên Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) giữ được áo cam dành cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất, Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) giữ áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc.

Ngày 25.4, Cúp truyền hình TP.HCM diễn ra chặng 20 từ Bảo Lộc về Thủ Dầu Một (Bình Dương) với lộ trình thi đấu 155,5 km.