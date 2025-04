Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2025: Nick Kergozou không có đối thủ khi về đường bằng

Ở chặng 10 vượt đèo Hải Vân từ Huế đi Đà Nẵng, Nick Kergozou (620 Châu Thới Vĩnh Long) vốn không có khả năng leo đèo giỏi đã bị nhóm các tay đua đi đầu bỏ xa gần 5 phút, xem như hết cơ hội cạnh tranh danh hiệu áo vàng ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM. Vì thế tay đua có sở trường thi đấu trên đường bằng phẳng này tập trung vào mục tiêu chính là danh hiệu áo xanh - vua nước rút.

Nick Kergozou (phải) lần thứ 6 thắng chặng ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2025 ẢNH: KHẢ HÒA

Ở chặng 11 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2025 diễn ra hôm nay từ Đà Nẵng đi Tam Kỳ (Quảng Nam) có cự ly thi đấu 86 km. Đường đua bằng phẳng, không có đèo dốc nên Nick Kergozou được các đồng đội hỗ trợ tối đa nhằm cạnh tranh danh hiệu thắng chặng. Đội đua đến từ Vĩnh Long chủ động kéo đoàn đông rượt đuổi nhóm các tay đua đi đầu, sau đó đẩy tốc độ lên cao nhằm đưa Nick Kergozou vào vị trí thuận lợi để anh tung ra cú nước rút sở trường.

Trần Tuấn Kiệt thắng giải thưởng dọc đường chặng 11 từ Đà Nẵng đi Tam Kỳ (Quảng Nam) ẢNH: KHẢ HÒA

Bất chấp nỗ lực bứt phá của các đội TP.HCM Vinama, Tập đoàn Lộc Trời An Giang, Le Fruit Maxxis Đồng Nai, đội 620 Châu Thới Vĩnh Long vẫn đưa được Nick Kergozou lên phía trên. Nhờ đó ngoại binh người New Zealand có được chiến thắng chặng lần thứ 6 ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2025, qua đó giữ vững danh hiệu áo xanh - vua nước rút. "Tôi cảm thấy bất ngờ khi cạnh tranh ở đích đến hôm nay ngoài các tay đua có khả năng nước rút quen thuộc còn có sự tham gia của các tay đua đang cạnh tranh thứ hạng cá nhân. Đó là những tay đua đang cố gắng cải thiện thành tích trên bảng xếp hạng cá nhân chung cuộc. Bản thân tôi được sự hỗ trợ của các đồng đội nên cố gắng chọn vị trí thuận lợi và phát huy hết khả năng của mình nên rất vui khi lần nữa có được chiến thắng chặng", Nick Kergozou chia sẻ. Nỗ lực của Nguyễn Văn Bình (TP.HCM New Group) giúp anh về đích hạng nhì trong khi Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) cán đích hạng ba.

Nick Kergozou giữ vững danh hiệu áo xanh - vua nước rút ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2025 ẢNH: KHẢ HÒA

Cả đoàn đua về đích chung tốp đông nên các danh hiệu sau 11 chặng không thay đổi: áo vàng, áo chấm đỏ thuộc về Mikhail Fokin (Tập đoàn Lộc Trời An Giang), áo cam trong tay Lê Ngọc Sơn (Tập đoàn Lộc Trời An Giang), áo trắng do Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) nắm giữ.

Ngày mai (15.4), các tay đua tranh tài chặng 12 từ Quảng Ngãi đi Quy Nhơn (Bình Định) dài 179 km.