Cứu bé gái bị chó cắn rách vùng mặt

Ngày 21.7, thông tin từ Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An cho biết bệnh viện này vừa phẫu thuật cho bệnh nhân T.N.T.V (5 tuổi, ngụ H.Nghĩa Đàn, Nghệ An) bị chó cắn vào vùng mặt, gây thương tích nặng.



Bé V. sau phẫu thuật B.V

Theo lời kể của người thân cháu bé, chiều 20.7, bé V. ngồi chơi trước cửa nhà thì một con chó ở đâu chạy đến bất ngờ cắn xé vùng mặt, vùng đầu bé.

Sau đó gia đình đưa bé đến bệnh viện huyện sơ cứu, rồi chuyển lên Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An.

Bé V. nhập viện trong tình trạng vùng trán, quanh mắt trái bị cắn làm mất một mảng da khoảng 8 x 6 cm. Phần lông mày bên trái bị mất hẳn, một vết thương dài 10 cm phía trên đầu.

Bác sĩ Nguyễn Quang Hà (Khoa Răng hàm mặt, Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An) cho biết mặc dù người nhà có nhặt lại được một phần miếng da bị chó cắn rời ra với hy vọng có thể khâu lại được cho bé, nhưng do thời gian từ khi bị cắn đến khi vào viện khá lâu (3 tiếng đồng hồ), da bị đứt rời, bẩn, nên nếu ghép sẽ có nguy cơ hoại tử. Do đó, bác sĩ đã quyết định lấy da phần đầu và 2 bên trán để ghép vào vết thương bị mất da.

Ca phẫu thuật kéo dài gần 4 giờ đồng hồ. Bác sĩ cho biết sau phẫu thuật, mắt bệnh nhi không bị co kéo nên sẽ không bị ảnh hưởng nhiều đến chức năng của mắt. Bác sĩ cũng khuyến cáo tiêm phòng dại và uốn ván cho bé. Sau phẫu thuật sức khỏe bé V. đã ổn định.