Thời sự

Cứu bé trai 5 tuổi bị chó béc giê cắn xé biến dạng khuôn mặt

Hoài Nhiên
Hoài Nhiên
30/09/2025 17:41 GMT+7

Một bé trai được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng rách nát vùng trán, cung mày, mi trên sau khi bị chó béc-giê của hàng xóm tấn công.

Ngày 30.9, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết vừa tiếp nhận phẫu thuật cấp cứu bé trai bị chó béc giê cắn biến dạng khuôn mặt.

Gia đình bé L.H.H (5 tuổi) cho biết, sự việc xảy ra chỉ trong một vài giây khi trẻ đang chơi trước nhà. Một con chó béc giê đã lao đến cắn xé trực diện vào vùng mặt, tạo tổn thương hình “ngôi sao” kéo dài từ trán qua cung mày đến mi trên, chảy máu nhiều và nguy cơ nhiễm trùng cao.

Cứu bé trai 5 tuổi bị chó béc giê cắn xé biến dạng khuôn mặt- Ảnh 1.

Gương mặt bệnh nhi trước khi xuất viện

ẢNH: BVCC

Ngày 14.9, bé H. được tiếp nhận tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1. Bé được kiểm soát đường thở, giảm đau, vệ sinh vết thương và thực hiện dự phòng uốn ván - dại theo quy định.

Ngay sau khi đánh giá ban đầu, bác sĩ Hồ Vân Phụng, quyền Trưởng khoa Răng hàm mặt, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã huy động đồng thời 3 chuyên khoa mắt, răng hàm mặt và tai mũi họng.

Các bác sĩ đã phối hợp phân tích hướng rách, dự trù biến chứng vùng mặt và hốc mắt, sắp xếp thứ tự can thiệp để vừa không bỏ sót tổn thương sâu, vừa bảo tồn tối đa mô sống nhằm hạn chế sẹo về sau.

Trong hơn 2 giờ phẫu thuật, ê kíp tiến hành cắt lọc tinh tế, tái tạo nhiều lớp mô vùng trán, cung mày, mi trên; khôi phục rìa mi và mép mi đúng giải phẫu để đảm bảo chức năng nhắm mở mắt và bảo vệ hệ thống lệ đạo. Kỹ thuật khâu ẩn theo nếp da và tái lập trục lông mày giúp cải thiện đáng kể yếu tố thẩm mỹ.

Cứu bé trai 5 tuổi bị chó béc giê cắn xé biến dạng khuôn mặt- Ảnh 2.

Nhóm liên chuyên khoa thực hiện phẫu thuật cứu khuôn mặt của bệnh nhi

ẢNH: BVCC

Sau mổ, bệnh nhi tiếp tục được theo dõi thị lực, chăm sóc vết thương, kiểm soát nhiễm trùng và trị liệu. Sau đó, bệnh nhi được xuất viện sau 2 tuần điều trị. Bằng sự phối hợp liên khoa ngay từ đầu trong “khung giờ vàng”, khuôn mặt của bệnh nhi đã được phục hồi, bảo vệ chức năng và tối ưu thẩm mỹ các cơ quan trên mặt về lâu dài.

Bác sĩ Phụng cho biết, tổn thương do chó cắn ở trẻ nhỏ thường nặng vì chiều cao của trẻ ngang vùng đầu của chó. Tổn thương dạng kéo xé nhiều tầng mô tiềm ẩn nguy cơ sẹo xấu, nhiễm trùng và ảnh hưởng thị lực.

Bệnh viện Nhi Đồng 1 khuyến cáo, người nuôi cần quản lý vật nuôi có trách nhiệm: rọ mõm và dùng dây dắt với các giống chó có bản năng bảo vệ cao, chó phải được tiêm phòng dại đầy đủ, tẩy giun định kỳ và tuyệt đối không để trẻ chơi một mình với chó, kể cả chó quen.

Khi bị cắn, cần rửa vết thương tối thiểu trong vòng 15 phút bằng nước và xà phòng, che gạc sạch và đến bệnh viện ngay, không tự bôi thuốc lá hay thuốc màu, không tự khâu tại nhà.

bệnh nhi chó cắn Bệnh viện Nhi đồng 1 Chó béc giê
