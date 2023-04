Cứu bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp

Trước đó, tối 17.4, trong lúc đang đều trị bệnh tại Trung tâm Y tế TX.Giá Rai (Bạc Liêu), ông Đ.V.S (61 tuổi, ngụ TX.Giá Rai) đột ngột bị nặng ngực kèm ngất toát mồ hôi lạnh, tay chân lạnh, mạch nhẹ, huyết áp rất thấp. Ngay sau đó, bệnh nhân được chỉ định chuyển đến Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cấp cứu.

Bệnh nhân Đ.V.S đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu TRẦN THANH PHONG

Qua chẩn đoán, bác sĩ xác định đây là trường hợp nhồi máu cơ tim tối cấp vùng thành dưới gây tụt huyết áp nặng và đang rối loạn nhịp, nguy hiểm đến tính mạng (block nhĩ thất độ 3) và có thể tử vong bất cứ lúc nào.



Các bác sĩ tim mạch can thiệp của bệnh viện đã tức tốc đưa bệnh nhân vào phòng thông tim, tiến hành hồi sức tim mạch bằng cách đặt máy tạo nhịp tim tạm thời hỗ trợ. Sử dụng thuốc vận mạch liều cao và can thiệp mạch vành cấp cứu ngay lập tức. Trong thời gian can thiệp (khoảng 20 phút), bệnh nhân vẫn xảy ra cơn ngưng tim do rối loạn nhịp tim.

Sau khi can thiệp mạch vành thành công, đặt máy tạo nhịp tạm thời, bệnh nhân vẫn bị rối loạn nhịp tim. Tuy nhiên, bệnh nhân giảm nặng ngực trái, huyết áp ổn định hơn. Sau đó bệnh nhân đã hồi phục gần như hoàn toàn. Đồng thời bác sĩ chỉ định cho giảm dần thuốc vận mạch và lâm sàng. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, tiếp xúc tốt với người thân.

Theo bác sĩ Trần Quỳnh An, Trưởng khoa Cấp cứu, Trưởng Trung tâm tim mạch can thiệp, Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, nhồi máu cơ tim là một trong những bệnh lý tim mạch nguy hiểm và phổ biến hiện nay. Việc khám, tầm soát và tận dụng "thời gian vàng" để được can thiệp sớm sẽ hạn chế tối đa các biến chứng nguy hiểm.