Cứu bệnh nhân bị thương thấu ngực, ngưng tim

Ngày 19.9, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ bệnh viện vừa cứu sống bệnh nhân bị vết thương thấu ngực, sốc mất máu biến chứng ngưng tim nguy kịch.



Trước đó, bệnh nhân T.V.T., 50 tuổi, ngụ Sóc Trăng, nhập viện tại địa phương với vết thương thấu ngực, sốc mất máu, ngưng hô hấp tuần hoàn, tràn khí, tràn máu màng phổi. Sau khi cấp cứu, truyền máu, phẫu thuật cầm máu và dẫn lưu, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng nguy kịch, huyết áp thấp đang sử dụng vận mạch liều cao.

BS.CK1 Trần Công Khánh và ê kíp can thiệp chụp và nút động mạch điều trị cầm máu cho bệnh nhân ĐÌNH TUYỂN

Mặc dù được cấp cứu, thở máy, truyền dịch, truyền máu nhưng tình trạng mất máu nặng của của bệnh nhân vẫn không cải thiện.

Qua hội chẩn, các bác sĩ chỉ định chụp cắt lớp vi tính ngực cản quang cho bệnh nhân, qua đó phát hiện ổ thoát mạch vùng nách phải. Ngay sau đó, ê kíp can thiệp do BS-CK1 Trần Công Khánh, Phó trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện, đã tiến hành can thiệp chụp và nút động mạch điều trị cầm máu cho bệnh nhân trên máy DSA. Đây được xem là phương pháp điều trị xâm lấn tối thiểu, hiệu quả tối đa đặc biệt trên bệnh nhân đang bị choáng mất máu nặng, rối loạn đông máu. Quá trình can thiệp, các bác sĩ đã chọn lọc vào nhánh thoát mạch, chụp xác định vị trí và tiến hành bơm tắc ổ thoát mạch bằng hỗn hợp keo.

Sau khoảng 30 phút, ca can thiệp thành công, kết quả chụp kiểm tra ghi nhận không còn dấu hiệu thoát mạch. Quá trình cấp cứu bệnh nhân được truyền tổng cộng 27 đơn vị máu và chế phẩm của máu.

Ổ thoát mạch trước và sau khi can thiệp cầm máu ĐÌNH TUYỂN

Hiện tại, sau can thiệp bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, niêm hồng, vết mổ khô, dấu hiệu sinh tồn ổn, đã ngưng máy thở, tiếp tục điều trị tại khoa Ngoại Lồng ngực - mạch máu.

Theo BS-CK2 Trầm Công Chất, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực - mạch máu, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, vết thương thấu ngực là một cấp cứu ngoại khoa thường gặp. Nguyên nhân gây vết thương ngực thường là do các vật nhọn (dao, kéo và các vật sắc nhọn khác) đâm trực tiếp vào vùng ngực, từ cổ đi xuống hoặc từ bụng đi lên gây tổn thương các cơ quan chính yếu bên trong ngực hoặc các tạng trong ổ bụng. Sốc mất máu do vết thương thấu ngực phải được cấp cứu tối khẩn cấp và có tham gia kết hợp đa chuyên khoa. Vừa tiến hành hồi sức cấp cứu chống sốc, vừa phẫu thuật cầm máu giải quyết nguyên nhân thì mới có thể cứu sống được bệnh nhân.