Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Mổ khẩn ‘2 trong 1’, cứu bệnh nhân tai nạn giao thông khỏi cửa tử

Như Quyên
Như Quyên
08/06/2026 19:21 GMT+7

Các bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật khẩn cấp kết hợp xử lý đồng thời 2 tình trạng nguy hiểm, giúp bệnh nhân bị tai nạn giao thông vượt qua cơn nguy kịch.

Anh Hong Zana (19 tuổi, quốc tịch Campuchia) nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện FV (TP.HCM) sau tai nạn giao thông với khối máu tụ hơn 100 gram chèn ép não, vùng hàm mặt bị vỡ nhiều vị trí.

Tai nạn xảy ra vào buổi tối trên đường bệnh nhân đi làm thêm về. Cú va chạm khiến vùng đầu mặt chảy nhiều máu và gây đa chấn thương. Do bị câm điếc bẩm sinh, bệnh nhân không thể mô tả tình trạng của mình. Sau khi được sơ cứu tại địa phương, gia đình quyết định đưa bệnh nhân đến Bệnh viện FV trong đêm.

Cứu bệnh nhân thoát nguy kịch nhờ mổ khẩn ‘2 trong 1’ - Ảnh 1.

Ê kíp bác sĩ phẫu thuật hàm mặt nắn chỉnh xương hàm cho bệnh nhân

Ảnh: BVCC

Sau khoảng 45 phút phẫu thuật hàm mặt và quá trình điều trị tích cực, anh Hong Zana hồi phục tốt. Chỉ sau 5 ngày, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, không ghi nhận di chứng thần kinh và có thể ăn nhai ổn định trước khi xuất viện.

Ca cấp cứu đa chấn thương nguy kịch trong đêm

Anh Hong Zana được đưa đến Bệnh viện FV lúc 4 giờ sáng với nhiều vết trầy xước vùng mặt, đau đầu dữ dội, không há miệng được, có dấu hiệu buồn nôn, đau cổ và đau tay. Kết quả chụp CT cho thấy có khối máu lớn tụ ngoài màng cứng, kèm phù não tiến triển.

Bác sĩ Trình Văn Hải, Trưởng khoa Cấp cứu - Tai nạn Bệnh viện FV, nhận định: “Khối máu tụ lớn ngoài màng cứng kết hợp với nhiều vị trí gãy vỡ vùng hàm mặt khiến ca đa chấn thương này trở nên nguy kịch. Điều cần làm trước tiên là nhanh chóng xử lý tổn thương não để cứu tính mạng người bệnh”. 

Giải quyết toàn bộ tổn thương vùng đầu và mặt trong 1 cuộc mổ 

Qua kết quả CT, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Lương Anh, Trưởng khoa Ngoại Thần Kinh và Cột sống, nhận thấy khối máu tụ ngoài màng cứng đã lên tới hơn 100 gram, bắt đầu gây chèn ép và đẩy lệch não sang một bên. Nếu chậm trễ, bệnh nhân có thể tử vong hoặc để lại di chứng thần kinh nặng nề, do vậy các bác sĩ chỉ định mổ gấp.

Đặc biệt, các bác sĩ quyết định phối hợp xử lý toàn bộ tổn thương sọ não và hàm mặt trong cùng 1 cuộc mổ thay vì thực hiện 2 ca phẫu thuật riêng biệt. Kế hoạch phối hợp giữa các chuyên khoa được hoàn tất chỉ trong chưa đầy 15 phút kể từ khi bệnh nhân nhập viện.

Cứu bệnh nhân thoát nguy kịch nhờ mổ khẩn ‘2 trong 1’ - Ảnh 2.

Anh Hong Zana hồi phục, không để lại di chứng thần kinh

Ảnh: BVCC

Ê kíp Ngoại Thần kinh tiến hành mở sọ giải áp, lấy khối máu tụ và dùng hệ thống thiết bị chuyên dụng để rút ngắn thời gian thao tác và hạn chế mất máu. Sau khi tình trạng sọ não được kiểm soát, ê kíp bác sĩ Răng hàm mặt tiếp tục xử lý các tổn thương vùng mặt.

Theo tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng khoa Răng hàm mặt, bệnh nhân bị gãy phức hợp xương hàm gò má bên phải và gãy góc hàm bên phải. Các bác sĩ lựa chọn bảo tồn phần xương gò má ít di lệch, đồng thời nắn chỉnh và cố định xương hàm bằng nẹp titan qua đường mổ trong miệng, giúp đảm bảo thẩm mỹ, phục hồi chức năng ăn nhai và rút ngắn thời gian hồi phục.

Theo các bác sĩ, với chấn thương sọ não có máu tụ ngoài màng cứng, thời gian là yếu tố quyết định cơ hội sống còn. Thành công của ca bệnh cho thấy hiệu quả của mô hình cấp cứu đa chuyên khoa, giúp rút ngắn “thời gian vàng”, tối ưu điều trị và nâng cao khả năng hồi phục cho người bệnh.

Tin liên quan

Long Châu 'bắt tay' Bệnh viện FV giúp người dân hiểu đúng bệnh, chủ động phòng ngừa

Long Châu 'bắt tay' Bệnh viện FV giúp người dân hiểu đúng bệnh, chủ động phòng ngừa

Sáng 21.4, Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đã ký kết hợp tác chiến lược với Bệnh viện FV, khởi động 'Dự án Sức khỏe 360 - Kiến thức y khoa dễ hiểu về phòng ngừa và điều trị bệnh cho cộng đồng'.

Khám phá thêm chủ đề

tai nạn giao thông phẫu thuật hàm mặt phù não Chấn thương sọ não Bệnh viện FV
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận