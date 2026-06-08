Mổ khẩn ‘2 trong 1’, cứu bệnh nhân tai nạn giao thông khỏi cửa tử

Anh Hong Zana (19 tuổi, quốc tịch Campuchia) nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện FV (TP.HCM) sau tai nạn giao thông với khối máu tụ hơn 100 gram chèn ép não, vùng hàm mặt bị vỡ nhiều vị trí.

Tai nạn xảy ra vào buổi tối trên đường bệnh nhân đi làm thêm về. Cú va chạm khiến vùng đầu mặt chảy nhiều máu và gây đa chấn thương. Do bị câm điếc bẩm sinh, bệnh nhân không thể mô tả tình trạng của mình. Sau khi được sơ cứu tại địa phương, gia đình quyết định đưa bệnh nhân đến Bệnh viện FV trong đêm.

Ê kíp bác sĩ phẫu thuật hàm mặt nắn chỉnh xương hàm cho bệnh nhân Ảnh: BVCC

Sau khoảng 45 phút phẫu thuật hàm mặt và quá trình điều trị tích cực, anh Hong Zana hồi phục tốt. Chỉ sau 5 ngày, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, không ghi nhận di chứng thần kinh và có thể ăn nhai ổn định trước khi xuất viện.

Ca cấp cứu đa chấn thương nguy kịch trong đêm

Anh Hong Zana được đưa đến Bệnh viện FV lúc 4 giờ sáng với nhiều vết trầy xước vùng mặt, đau đầu dữ dội, không há miệng được, có dấu hiệu buồn nôn, đau cổ và đau tay. Kết quả chụp CT cho thấy có khối máu lớn tụ ngoài màng cứng, kèm phù não tiến triển.

Bác sĩ Trình Văn Hải, Trưởng khoa Cấp cứu - Tai nạn Bệnh viện FV, nhận định: “Khối máu tụ lớn ngoài màng cứng kết hợp với nhiều vị trí gãy vỡ vùng hàm mặt khiến ca đa chấn thương này trở nên nguy kịch. Điều cần làm trước tiên là nhanh chóng xử lý tổn thương não để cứu tính mạng người bệnh”.

Giải quyết toàn bộ tổn thương vùng đầu và mặt trong 1 cuộc mổ

Qua kết quả CT, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Lương Anh, Trưởng khoa Ngoại Thần Kinh và Cột sống, nhận thấy khối máu tụ ngoài màng cứng đã lên tới hơn 100 gram, bắt đầu gây chèn ép và đẩy lệch não sang một bên. Nếu chậm trễ, bệnh nhân có thể tử vong hoặc để lại di chứng thần kinh nặng nề, do vậy các bác sĩ chỉ định mổ gấp.

Đặc biệt, các bác sĩ quyết định phối hợp xử lý toàn bộ tổn thương sọ não và hàm mặt trong cùng 1 cuộc mổ thay vì thực hiện 2 ca phẫu thuật riêng biệt. Kế hoạch phối hợp giữa các chuyên khoa được hoàn tất chỉ trong chưa đầy 15 phút kể từ khi bệnh nhân nhập viện.

Anh Hong Zana hồi phục, không để lại di chứng thần kinh Ảnh: BVCC

Ê kíp Ngoại Thần kinh tiến hành mở sọ giải áp, lấy khối máu tụ và dùng hệ thống thiết bị chuyên dụng để rút ngắn thời gian thao tác và hạn chế mất máu. Sau khi tình trạng sọ não được kiểm soát, ê kíp bác sĩ Răng hàm mặt tiếp tục xử lý các tổn thương vùng mặt.

Theo tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng khoa Răng hàm mặt, bệnh nhân bị gãy phức hợp xương hàm gò má bên phải và gãy góc hàm bên phải. Các bác sĩ lựa chọn bảo tồn phần xương gò má ít di lệch, đồng thời nắn chỉnh và cố định xương hàm bằng nẹp titan qua đường mổ trong miệng, giúp đảm bảo thẩm mỹ, phục hồi chức năng ăn nhai và rút ngắn thời gian hồi phục.

Theo các bác sĩ, với chấn thương sọ não có máu tụ ngoài màng cứng, thời gian là yếu tố quyết định cơ hội sống còn. Thành công của ca bệnh cho thấy hiệu quả của mô hình cấp cứu đa chuyên khoa, giúp rút ngắn “thời gian vàng”, tối ưu điều trị và nâng cao khả năng hồi phục cho người bệnh.