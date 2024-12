Cựu bí thư, chủ tịch Thanh Hóa sắp hầu tòa vụ án Hạc Thành Tower

Theo lịch xét xử các vụ án hình sự tháng 12.202 của TAND tỉnh Thanh Hóa, vụ án Hạc Thành Tower dự kiến sẽ được đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 26.12, do Phó chánh án TAND tỉnh Thanh Hóa Ngô Thị Hà làm chủ tọa.

Ông Trịnh Văn Chiến khi còn đương chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa ẢNH: MINH HẢI

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Thanh Hóa, vụ án truy tố 11 bị can về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", gồm: cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến (64 tuổi); cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng (62 tuổi); Cù Đình Hiền (70 tuổi) và Bùi Văn Nam (55 tuổi; đều nguyên là phó trưởng phòng Kinh tế - tài chính, thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa); Đinh Cẩm Vân (59 tuổi), nguyên Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa.

Nguyễn Bá Hùng (58 tuổi), nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa, cựu Bí thư Huyện ủy, cựu Chủ tịch HĐND H.Như Xuân; Văn Xuân Hùng (65 tuổi), nguyên Trưởng phòng Quản lý công sản - giá cả Sở Tài chính Thanh Hóa; Nguyễn Mạnh Sơn (66 tuổi), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Mã; Đinh Xuân Hướng (54 tuổi), cựu Bí thư Huyện ủy, cựu Chủ tịch HĐND H.Như Thanh (Thanh Hóa), nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Sông Mã; Trần Công Tỏ (68 tuổi), nguyên Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính Thanh Hóa; Ngô Đình Chén (68 tuổi), nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa.

Khu đất dự án Hạc Thành Tower ẢNH: MINH HẢI

Theo cáo trạng, Công ty TNHH MTV Sông Mã (sau cổ phần hóa gọi là Công ty CP Sông Mã) là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa, được giao quản lý 1.733,8 m2 đất tại số 3 đường Phan Chu Trinh, nằm ở ngã tư giao với đường Hạc Thành, cạnh Quảng trường Lam Sơn, có vị trí đắc địa ở TP.Thanh Hóa.

Khi đang cổ phần hóa, các bị can trên đã xin giao đất, thực hiện giao đất, chuyển nhượng quyền sử dụng dự án Hạc Thành Tower; không xác định giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 55,87 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, các bị can đã nộp tổng số tiền 58,15 tỉ đồng để khắc phục hậu quả. Cụ thể: ông Văn Xuân Hùng nộp 200 triệu đồng; ông Nguyễn Bá Hùng nộp 200 triệu đồng; bà Đinh Cẩm Vân nộp 10 tỉ đồng; ông Bùi Văn Nam nộp 500 triệu đồng; ông Nguyễn Đình Xứng nộp 22,5 tỉ đồng; ông Trịnh Văn Chiến nộp 22,5 tỉ đồng; ông Nguyễn Mạnh Sơn nộp 1 tỉ đồng; ông Đinh Xuân Hướng nộp 1 tỉ đồng; ông Ngô Đình Chén nộp 200 triệu đồng; ông Cù Đình Hiền nộp 50 triệu đồng.

Ngoài ra, quá trình khám xét nơi ở, cơ quan công an còn thu giữ số tiền 50,5 triệu đồng của bị can Đinh Cẩm Vân; 300 triệu đồng của bị can Nguyễn Mạnh Sơn.