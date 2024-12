Lâm Đồng: Bán đất nghĩa trang, 3 bị can bị khởi tố

Ngày 9.12, Công an H.Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết vừa khởi tố 3 bị can thuộc Ban quản lý nghĩa trang P're, xã Phú Hội (H.Đức Trọng) có hành vi bán đất nghĩa trang để điều tra hành vi "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ". Ba bị can bị khởi tố gồm: Lê Cao Chín (74 tuổi), thành viên, thư ký Ban quản trang P're; Lê Hạnh (73 tuổi), Phó ban quản trang và Phạm Thị Bích (63 tuổi), Bí thư thôn, quyền Trưởng thôn Pré. Các quyết định tố tụng đã được Viện KSND H.Đức Trọng phê chuẩn.

Cổng vào Nghĩa trang P're ẢNH: LÂM VIÊN

Đối với ông Trương Hải (59 tuổi), Trưởng ban quản lý nghĩa trang P're có liên quan đến hành vi bán đất nghĩa trang, nhưng hiện nay bị tai biến nặng, nằm một chỗ và thở bằng bình ô xy nên chưa làm việc được.

Trước đó, tháng 8.2013, UBND xã Phú Hội có Quyết định thành lập Ban quản lý nghĩa trang thôn P're. Trong quá trình hoạt động, Ban quản lý nghĩa trang đã thực hiện việc xét cấp đất mộ cho người địa phương không đúng trình tự thủ tục quy định. Xét cấp phần mộ cho người ngoài địa phương vượt thẩm quyền và trái quy định của pháp luật (cụ thể là không đúng đối tượng, không qua xét duyệt của UBND xã Phú Hội).

Công an đến nghĩa trang P're xác minh vụ việc bán đất nghĩa trang ẢNH: LÂM VIÊN

Bên cạnh đó Ban quản lý nghĩa trang P're đã tự ý thu tiền từ việc cấp đất mộ cho người trong và ngoài địa phương, tự ý quyết định việc chi tiêu, không hạch toán theo dõi hệ thống sổ sách theo quy định của pháp luật về kế toán tài chính. Việc làm này không báo cáo đến UBND xã Phú Hội, đơn vị quản lý trực tiếp biết.

Sau khi nhận được phản ánh của người dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an H.Đức Trọng) vào cuộc xác định có dấu hiệu tội phạm rất nghiêm trọng xảy ra trong thời gian dài. Do đó, ngày 24.5.2024, Công an H.Đức Trọng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Cao Chín về tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" theo điều 355 Bộ luật hình sự. Bị can Chín đã có hành vi thu tiền cấp đất mộ phần nhưng bỏ ngoài sổ sách và sử dụng cá nhân số tiền là 345 triệu đồng. Do bị can lớn tuổi, già yếu, khai báo thành khẩn trong quá trình điều tra nên được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ban quản lý nghĩa trang P're có nhiều sai phạm trong quản lý, cấp phần mộ ẢNH: LÂM VIÊN

Mở rộng điều tra, Công an H. Đức TRọng khởi tố thêm 2 bị can Lê Hạnh và Phạm Thị Bích. Qua điều tra ban đầu, Ban quản lý nghĩa trang P're đã tự ý cấp mộ chờ cho nhiều người ngoài địa phương và tự quy ước giá thu một phần mộ phần từ 5 - 20 triệu đồng. Từ năm 2019 tới tháng 5.2023, Ban quản lý nghĩa trang này đã thu tiền từ nhiều người dân ngoài thôn có nhu cầu chôn cất tại nghĩa trang hơn 1,2 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, nhóm người này đã chi số tiền trên làm đường bê tông, nâng cấp nhà cô hồn, chi đối ứng hội trường thôn, chi hoạt động thôn và chi 20% theo quy ước (10% cho hoạt động thôn và 10% cho quản lý nghĩa trang) gần 1,2 tỉ đồng. Các khoản gần 1,2 tỉ đồng này chưa có sự thống nhất của chi bộ, Ban Nhân dân thôn P're… cũng như các đơn vị chức năng liên quan.

Công an H.Đức Trọng đề nghị gia đình có người thân chôn cất tại nghĩa trang P're liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an H.Đức Trọng) để làm việc liên quan đến số tiền đã nộp cho Ban quản lý nghĩa trang thôn P'Ré. Hoặc liên hệ điều tra viên Lê Hữu Tài, ĐT: 0977.898.565.