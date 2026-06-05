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Thế giới

Cựu cảnh sát Nhật Bản làm sai lệch kết quả 239 vụ xét nghiệm ADN

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
05/06/2026 17:10 GMT+7

Một cựu chuyên viên cảnh sát tỉnh Naga (Nhật Bản) đã xử lý sai quy trình xét nghiệm ADN trong 239 vụ án, trong đó nhiều vụ đáng lý đã có thể nhận diện nghi phạm nếu làm chính xác.

Theo báo The Mainichi ngày 4.6, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản (NPA) đã mở cuộc thanh tra đặc biệt đối với 643 mẫu xét nghiệm do ông Tominaga Takehiro (43 tuổi, cựu chuyên viên phân tích ADN tại phòng kỹ thuật hình sự cảnh sát tỉnh Saga) đảm nhận. Kết quả điều tra phát hiện ông Tominaga đã xử lý sai quy trình xét nghiệm ADN trong 239 vụ án.

Theo NPA, cuộc thanh tra đã vạch trần 20 hành vi vi phạm khác nhau của ông Tominaga, bao gồm việc cố ý bỏ qua các xét nghiệm bắt buộc và lập khống hồ sơ. Cơ quan chức năng cho biết nhiều vụ án thậm chí còn bị chồng chéo nhiều lỗi vi phạm cùng lúc. Đối tượng bắt đầu công việc xét nghiệm ADN từ tháng 7.2015, và các hành vi sai phạm được xác định bắt đầu diễn ra từ tháng 8.2016.

Cựu cảnh sát Nhật Bản làm sai lệch kết quả 239 vụ xét nghiệm ADN- Ảnh 1.

Cảnh sát trưởng tỉnh Saga (Nhật Bản) Fukuda Hideyuki cúi đầu xin lỗi trong họp báo ngày 4.6

ẢNH: ASAHI

Ông Tominaga đã bị sa thải vào tháng 9 năm ngoái và bị truy tố tại ngoại hồi tháng 2 với nhiều tội danh: làm giả, sử dụng tài liệu công vụ trái phép và tiêu hủy chứng cứ. Khai báo với cảnh sát tỉnh, ông Tominaga thừa nhận động cơ phạm tội là vì muốn cấp trên nghĩ rằng mình đã hoàn thành công việc nhanh chóng.

Vụ bê bối lần đầu bị phanh phui vào tháng 10.2024 khi một quản lý phát hiện các dấu hiệu bất thường. Đến tháng 9.2025, cảnh sát tỉnh Saga mới chính thức công khai vụ việc, buộc NPA phải vào cuộc thanh tra đặc biệt ngay trong tháng tiếp theo.

Cơ quan điều tra cũng tiết lộ có 37 vụ án đã có thể tìm ra nghi phạm nếu xét nghiệm chuẩn xác, trong đó 27 vụ hiện vẫn trong quá trình điều tra, 10 vụ còn lại đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan chức năng lưu ý rằng may mắn là không có vụ nào dẫn đến kết án oan.

Báo cáo của NPA đánh giá lực lượng cảnh sát tỉnh Saga ban đầu đã không kiểm tra triệt để vụ việc, dẫn đến số liệu thống kê thiếu sót. Tuy nhiên, báo cáo cũng nhìn nhận khách quan rằng đây là một cuộc điều tra chưa từng có tiền lệ và đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật cực kỳ cao, vượt quá khả năng xử lý độc lập của lực lượng cảnh sát cấp tỉnh.

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