Nhật Bản bắt hai người đột nhập hiện trường án mạng 26 năm chưa có lời giải

Đài NHK hôm nay 14.5 dẫn thông báo từ cảnh sát Tokyo cho hay hai nghi phạm người Việt Nam bị bắt là Luong Van Hai (32 tuổi) và Nguyen Manh Hung (28 tuổi), đều là công nhân xây dựng.

Cảnh sát Tokyo cho hay hai người đàn ông này bị tình nghi đột nhập và trộm cắp tại ngôi nhà nói trên vào khoảng thời gian từ tháng 9.2023 đến tháng 12.2025.

Tại ngôi nhà đó, vào năm 2000, giới chức đã phát hiện ông Miyazawa Mikio (44 tuổi), vợ ông là bà Yasuko (41 tuổi), con gái 8 tuổi và con trai 6 tuổi của họ trong tình trạng đã chết.

Hình ảnh được cho là ngôi nhà có 4 người bị sát hại cách đây 26 năm ở quận Setagaya thuộc Tokyo (Nhật Bản) Ảnh: Chụp màn hình NHK

Cảnh sát đã phát hiện cửa sổ của ngôi nhà bị vỡ và có dấu vết đột nhập vào tháng 12.2025. Cuộc điều tra đã dẫn đến việc bắt giữ hai người Việt. Họ trước đó đã bị bắt vì bị nghi ngờ cư trú quá hạn thị thực.

Vụ án mạng gia đình Miyazawa vẫn chưa được giải quyết. Cảnh sát không còn cần phải bảo quản ngôi nhà làm bằng chứng nữa, và ngôi nhà đã trở nên xuống cấp.

Người thân của nạn nhân đã từ chối phá bỏ ngôi nhà vì muốn giữ nguyên hiện trường và dấu tích cuộc sống của gia đình trong lúc chờ vụ án được làm sáng tỏ.

Nghi phạm Luong từng làm việc gần ngôi nhà có 4 người bị sát hại. Nghi phạm được cho là đã thừa nhận các cáo buộc và nói rằng anh ta không biết về vụ giết người cách đây 26 năm.

Cũng theo cảnh sát Tokyo, các thùng giấy chứa dép và những vật dụng khác trong ngôi nhà được tìm thấy trong tình trạng bị mở.