Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Người Việt năm châu

Thực tập sinh người Việt bị bắt tại Nhật vì nghi sát hại đồng hương

Vi Trân
Vi Trân
25/10/2025 21:35 GMT+7

Cảnh sát Nhật Bản ngày 25.10 đã bắt một thực tập sinh Việt Nam bị tình nghi sát hại một đồng hương tại tỉnh Hiroshima trước đó 10 ngày.

Báo Sankei đưa tin cảnh sát tỉnh Hiroshima (Nhật Bản) ngày 25.10 đã bắt giữ Đinh Thị Phương (32 tuổi), thực tập sinh kỹ thuật người Việt Nam đang sống tại thành phố Hiroshima, vì tình nghi xâm nhập tư gia trái phép, cướp của và giết người. Cảnh sát không nói rõ nghi phạm có thừa nhận cáo buộc hay chưa.

Thực tập sinh Việt Nam bị bắt tại Nhật Bản nghi sát hại đồng hương tại Hiroshima - Ảnh 1.

Cảnh sát tại khu chung cư mà nạn nhân người Việt bị sát hại ở Hiroshima hôm 15.10

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE MAINICHI

Nghi phạm bị tố cáo đã tấn công bà Nguyễn Thúy Nga (32 tuổi) tại căn hộ chung cư của nạn nhân ở phường Nishi, thành phố Horoshima vào hôm 15.10.

Nạn nhân bị đánh nhiều phát bằng vật thể cứng vào đầu và chảy máu, cùng nhiều thương tích khác trên cơ thể. Đến chiều cùng ngày, chồng nạn nhân đi làm về phát hiện vợ nằm trên sàn nhà đầy máu nên đã trình báo cảnh sát, theo trang Tokyo Reporter.

Cơ quan điều tra đến hiện trường và xác nhận nạn nhân đã tử vong, đồng thời phát hiện nhiều dấu chân máu quanh khu vực cửa ra vào.

Hai vợ chồng đều là người Việt Nam và sống trong căn hộ ở tầng 14 thuộc tòa chung cư gần ga tàu điện ngầm.

Cảnh sát sau đó triển khai cuộc truy lùng hung thủ và đến ngày 25.10 thông báo bắt được nghi phạm. Sau khi tấn công nạn nhân, nghi phạm đã lục soát căn hộ. Cửa nhà không khóa lúc nạn nhân được phát hiện.

Cảnh sát Hiroshima cho biết bà Nga đã bị một phụ nữ lạ mặt tấn công gần nhà vào hôm 30.5 và đang trong quá trình điều tra vụ việc đó. Cơ quan điều tra đang xác minh liệu hai vụ có liên quan với nhau hay không.

Tin liên quan

Một người Việt bị đâm chết ở Singapore do tranh cãi về tiếng ồn ở chung cư

Một người Việt bị đâm chết ở Singapore do tranh cãi về tiếng ồn ở chung cư

Hôm 24.9, một nghi phạm 66 tuổi đã bị bắt giữ để điều tra về tội giết một phụ nữ quốc tịch Việt Nam sau cuộc tranh cãi do tiếng ồn ở chung cư Block 323 Yishun Central ở Singapore.

Hàn Quốc tuyên án vụ đánh đập thô bạo một nữ lao động người Việt

Du học sinh Việt tình nguyện giúp cảnh sát Nhật đối phó tội phạm

Khám phá thêm chủ đề

Nhật Bản Người Việt Thực tập sinh người Việt Sát hại đồng hương
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận