Cựu Chánh án TAND H.Đắk Đoa đưa hối lộ 350 triệu đồng để giúp vợ

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 28 bị can liên quan đến bê bối "chạy án" xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng) và một số đơn vị liên quan.

Trong số này, có đến 10 người nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức thuộc TAND cấp cao tại Đà Nẵng và TAND các địa phương; 3 người nguyên là kiểm sát viên…

Các bị can bị cáo buộc đã đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ với tổng số tiền 11,4 tỉ đồng để giải quyết nhiều vụ án theo hướng "có lợi" cho người đưa hối lộ.

Trụ sở TAND H.Đắk Đoa, nay là TAND khu vực 10, tỉnh Gia Lai ẢNH: CTV

Chánh án bị cáo buộc đưa hối lộ

Theo cáo trạng, tháng 4.2023, TAND TP.Pleiku (nay là TAND khu vực 7), tỉnh Gia Lai, xét xử vụ án dân sự giữa nguyên đơn là bà Phạm Thị B. và bị đơn là ông Trần Quốc K. Hội đồng xét xử do thẩm phán Đoàn Thị Thanh H. làm chủ tọa, đã quyết định không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Nguyên đơn không đồng tình nên kháng cáo.

Tháng 12.2023, TAND tỉnh Gia Lai xét xử phúc thẩm vụ án nêu trên, quyết định sửa toàn bộ bản án sơ thẩm, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Lần này, bị đơn không đồng tình nên đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm hủy bản án phúc thẩm và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Do muốn giữ nguyên bản án sơ thẩm để không làm ảnh hưởng đến quá trình bổ nhiệm lại chức danh thẩm phán đối với bà H., chủ tọa phiên tòa sơ thẩm, nên ông Nguyễn Xuân Hưng, khi ấy là Chánh án TAND H.Đắk Đoa (nay là TAND khu vực 10, tỉnh Gia Lai), chồng bà H., tìm người giúp đỡ.

Ông Hưng nhờ Trịnh Ninh Bình, cựu Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về hình sự, hành chính, gia đình và người chưa thành niên (thuộc TAND cấp cao tại Đà Nẵng) làm trung gian. Ông Bình liên hệ, nhờ bà Nguyễn Thị Nga, cựu Phó trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại (thuộc TAND cấp cao tại Đà Nẵng), kết nối với người có thẩm quyền để giúp kháng nghị giám đốc thẩm hủy bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Gia Lai.

Tháng 6.2024, ông Hưng chuyển khoản cho ông Bình 320 triệu đồng. Ông Bình sau đó chuyển khoản 250 triệu đồng cho bà Nga. Nhận tiền, bà Nga gặp và đưa cho ông Phạm Việt Cường, cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng, 100 triệu đồng để nhờ kháng nghị giám đốc thẩm.

Tiếp đó, ông Cường ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị Ủy ban Thẩm phán TAND cấp cao tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy toàn bộ bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Gia Lai, giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND TP.Pleiku.

Trước khi xét xử giám đốc thẩm, bà Nga bảo ông Bình đưa thêm tiền, ông Bình báo lại cho ông Hưng biết. Ông Hưng chuyển khoản thêm cho ông Bình 30 triệu đồng. Ông Bình gọi bà Nga vào phòng làm việc và đưa cho bà Nga 50 triệu đồng.

Tháng 8.2024, TAND cấp cao tại Đà Nẵng quyết định giám đốc thẩm, tuyên hủy bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Gia Lai để xét xử phúc thẩm lại.

Sau khi xét xử giám đốc thẩm, ông Cường gọi bà Nga vào phòng làm việc, trả lại 50 triệu đồng vì kết quả xét xử giám đốc thẩm không được như quyết định kháng nghị giám đốc thẩm.

Đến tháng 1.2025, TAND tỉnh Gia Lai xét xử phúc thẩm lại vụ án nêu trên, lần này tuyên không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn, giữ nguyên bản án sơ thẩm năm 2023 của TAND TP.Pleiku.

Ông Phạm Việt Cường, cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng ẢNH: TATC

Tách tài liệu để làm rõ lời khai chi tiền cho "lãnh đạo"

Quá trình điều tra, truy tố, các bị can Phạm Việt Cường, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Xuân Hưng và Trịnh Ninh Bình khai nhận hành vi phạm tội.

Đáng chú ý, ông Cường và bà Nga khai đã đưa cho một số người có thẩm quyền của TAND cấp cao tại Đà Nẵng 130 triệu đồng để nhờ giúp hủy bản án phúc thẩm. Đến nay, do chưa đủ căn cứ chứng minh, cơ quan điều tra đã tách tài liệu để tiếp tục làm rõ tình tiết này.

Tại bản cáo trạng đã ban hành, Viện KSND tối cao truy tố ông Cường về tội nhận hối lộ, bà Nga và ông Bình tội môi giới hối lộ, ông Hưng tội đưa hối lộ.

Riêng với ông Cường, ngoài vụ trên, bị can còn bị cáo buộc trực tiếp nhận hoặc thông qua môi giới nhận hối lộ liên quan đến 4 vụ án khác, tổng số tiền 970 triệu đồng, để giải quyết theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Có 2 vụ án do cấp trên chỉ đạo nên không thể thực hiện theo yêu cầu của người đưa hối lộ, ông Cường đã trả lại 550 triệu đồng cho người đưa hối lộ.

Còn bà Nga được xác định là "mắt xích" trung tâm trong toàn bộ bê bối xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng. Ngoài vụ việc liên quan cựu Chánh án TAND H.Đắk Đoa Nguyễn Xuân Hưng, nữ bị can còn bị cáo buộc môi giới hối lộ ở 14 vụ án khác, tổng số tiền hơn 8,6 tỉ đồng.

Trong số trên, có 2 vụ án do không liên hệ được với người có thẩm quyền, bà Nga đã trả lại 3,5 tỉ đồng cho người đưa hối lộ.