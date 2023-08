Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn 'lũng đoạn' thầu từ Đồng Nai tới Quảng Ninh

Tiếp tục kêu gọi đầu thú

Vụ án có 4 bị can đang bỏ trốn, gồm: Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hồng Sơn, cựu Phó tổng giám đốc Công ty AIC; Trương Thị Xuân Loan, cựu Trưởng ban quản lý dự án 3 Công ty AIC và Nguyễn Thị Tích, cựu Tổng giám đốc Công ty Mopha.

Bộ Công an cũng vừa phát đi thông báo tiếp tục kêu gọi nhóm bị can nêu trên và các bị can, bị án khác trong vụ án AIC đang lẩn trốn đến cơ quan công an, viện kiểm sát nơi gần nhất hoặc các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài để đầu thú.

Nếu tiếp tục bỏ trốn, các cơ quan tiến hành tố tụng coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.