Cựu Chủ tịch Fed trong 4 nhiệm kỳ tổng thống Mỹ qua đời

Bà Andrea Mitchell, phóng viên chính tại Washington và phóng viên chính về các vấn đề đối ngoại của đài NBC News, đã thông báo về cái chết của chồng mình trong một tuyên bố. Họ đã kết hôn được 29 năm.

Ông Alan Greenspan phát biểu tại một sự kiện ở Washington D.C vào tháng 6.2016 Ảnh: AFP

Trong một tuyên bố, Fed bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới bà Mitchell và nhấn mạnh những đóng góp của ông Greenspan cho chính sách tiền tệ và tư tưởng kinh tế đã để lại dấu ấn lâu dài đối với tổ chức này, đối với lĩnh vực kinh tế nói chung và đối với nước Mỹ.

Ông Greenspan được Tổng thống Mỹ Ronald Reagan bổ nhiệm làm Chủ tịch Fed vào năm 1987, thay thế người ủng hộ mạnh mẽ chính sách chống lạm phát Paul Volcker.

Ông giữ chức vụ này cho đến tháng 1.2006, phục vụ 5 nhiệm kỳ 4 năm liên tiếp dưới các đời tổng thống Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton và George W. Bush.

Ông có nhiệm kỳ dài thứ hai với tư cách là Chủ tịch Fed, tới 18 năm 6 tháng, chỉ kém 5 tháng so với người nắm giữ vị trí này lâu nhất là ông William McChesney Martin, theo tờ The Guardian. Ông Martin làm Chủ tịch Fed từ năm 1951 đến năm 1970.

Ông Greenspan đã góp phần định hình chủ nghĩa tư bản hiện đại của Mỹ từ những năm cuối cùng của thời kỳ Chiến tranh Lạnh cho đến bình minh của kỷ nguyên kỹ thuật số. Ông đã lãnh đạo Fed trong một trong những giai đoạn mở rộng kinh tế dài nhất trong lịch sử Mỹ, là thời kỳ bùng nổ kéo dài từ năm 1991 đến năm 2001, theo Đài NBC News.

Ông Greenspan được một số người ca ngợi là nhà hoạch định chính sách tiền tệ vĩ đại nhất mà thế giới từng biết đến, được tán dương vì sự vững vàng và phong thái điềm tĩnh.

Những người ủng hộ ngưỡng mộ sự sẵn sàng của ông trong việc cắt giảm lãi suất và giữ lãi suất ở mức thấp ngay cả khi tỷ lệ thất nghiệp giảm, điều mà theo quan điểm thông thường sẽ khiến lạm phát tăng vọt ngoài tầm kiểm soát, theo AFP.

Nhưng phong cách làm việc khó hiểu của ông – được sử dụng để tránh cam kết với bất kỳ đường lối cụ thể nào – và sự tự tin của ông vào thị trường và các thể chế tự điều chỉnh đã làm thất vọng các nhà phê bình, vốn tin rằng nền kinh tế Mỹ cần những rào cản mạnh mẽ hơn.

Ông cũng bị chỉ trích vì những quyết định mà các nhà phê bình cho rằng đã tạo ra điều kiện cho cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007-2008, chẳng hạn như ủng hộ việc bãi bỏ quy định trong lĩnh vực tài chính.

Và sau khi thế giới rơi vào cuộc khủng hoảng năm 2008, không lâu sau khi ông nghỉ hưu vào năm 2006, quyết định không làm gì để kiềm chế thị trường thế chấp của ông bị coi là ngây thơ, theo AFP.