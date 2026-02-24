Cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu bị truy tố lừa đảo hơn 988 tỉ đồng

Viện KSND TP.Hà Nội mới đây ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam (gọi tắt là Tập đoàn Sen Tài Thu).

Những người này gồm: Phạm Thị Hòa (68 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT), Nguyễn Thị Thùy Linh (45 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc), Nguyễn Thị Lan Hương (36 tuổi, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu), Nguyễn Thị Ngọc Lan (49 tuổi, lao động tự do), Nguyễn Thanh Tú (39 tuổi, lao động tự do).

Riêng bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan còn bị truy tố thêm tội rửa tiền.

Bà Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Sen Tài Thu, tại cơ quan công an ẢNH: KIẾN TRẦN

Lừa đảo bằng chiêu chuyển nhượng cổ phần Sen Tài Thu

Cáo trạng xác định, từ tháng 10.2020 đến tháng 6.2023, bà Phạm Thị Hòa cùng Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương cùng bàn bạc, thống nhất nâng khống vốn điều lệ của Tập đoàn Sen Tài Thu để huy động vốn dưới hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.

Nhóm này bị cáo buộc thuê cộng tác viên, nhân viên, sale rồi đưa các tài liệu, slider về chiến lược kinh doanh của công ty do Linh và Hương tạo ra nhưng không đúng sự thật, nhằm quảng bá, tư vấn cho các nhà đầu tư.

Theo các tài liệu này, Tập đoàn Sen Tài Thu đang phát triển rất tốt và mở nhiều chi nhánh, khách hàng có tiền thì đầu tư dưới hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần, sẽ được nhận lợi tức, mức lãi suất cao từ 9 - 13,5%, tùy vào thời hạn ký hợp đồng.

Tin lời, 459 nhà đầu tư đã chuyển tổng số tiền hơn 1.726 tỉ đồng để tham gia đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu. Song họ không được trao quyền lợi cổ đông, cũng không được ghi danh vào sổ cổ đông.

Sau khi nhận tiền, các bị can Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đã sử dụng hơn 737 tỉ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư, còn lại chiếm đoạt hơn 988 tỉ đồng.

Hiện có 266 người bị hại gửi đơn tố cáo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với tổng số tiền hơn 971 tỉ đồng, trong đó đã được chi trả hơn 213 tỉ đồng, còn bị chiếm đoạt hơn 757 tỉ đồng.

Phi vụ "chạy án" 26 tỉ đồng

Vẫn theo cáo trạng, khoảng tháng 5.2023, sau khi bị cơ quan điều tra triệu tập, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu Nguyễn Thị Lan Hương lo sợ và tìm người xin giảm nhẹ cho mình.

Thông qua mối quan hệ xã hội, bà Hương quen biết bị can Nguyễn Thanh Tú. Tú sau đó giới thiệu chị gái mình Nguyễn Thị Ngọc Lan có "quan hệ rộng" với nhiều lãnh đạo ngành công an, có thể giúp đỡ bà Hương.

Bà Hương tin lời, đến gặp bà Lan. Sau khi nghe chuyện, bà Lan trấn an, nói sẽ gọi điện cho một số lãnh đạo để nhờ giúp, đổi lại, vợ chồng bà Hương nhiều lần chuyển tổng cộng số tiền 26 tỉ đồng để "cảm ơn" những người đã giúp mình.

Tuy nhiên, thực tế bà Lan không có chức năng, nhiệm vụ gì liên quan đến việc giải quyết vụ án, không gọi điện, cũng không đưa tiền cho ai như đã nói.

Với số tiền đã nhận, bà Lan dùng 9,5 tỉ đồng mua một căn hộ chung cư, gửi tiết kiệm 10 tỉ đồng đứng tên con gái và đưa 1 tỉ đồng cho luật sư để nhờ tư vấn pháp luật (nhưng luật sư từ chối và đã giao nộp cho cơ quan điều tra), phần còn lại chi tiêu cá nhân.

Viện kiểm sát xác định hành vi của bà Lan phạm 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Em trai của bà này là Nguyễn Thanh Tú đồng phạm với vai trò giúp sức về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.