Mẹ con cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng cách nào để huy động hơn 1.000 tỉ?

Nâng khống vốn điều lệ gấp 5 lần

Ngày 29.1, Công an TP.Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt khẩn cấp 3 người là cựu lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu (Sen Tài Thu) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can gồm: bàPhạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch HĐQT; Nguyễn Thị Thùy Linh, cựu Phó tổng giám đốc, con gái bà Hòa; và Nguyễn Thị Lan Hương, cựu Tổng giám đốc.

Bước đầu, PC03 Công an TP.Hà Nội xác định, từ đầu năm 2020, bà Hòa và con gái đầu tư mở rộng các cơ sở của hệ thống Sen Tài Thu trong thời gian dài nên vay khoảng hơn 300 tỉ đồng, trong đó tiền gốc khoảng 100 tỉ đồng, còn lại là lãi.

Năm 2022, bà Linh bàn bạc với bà Hương nâng khống vốn điều lệ của công ty từ 31 tỉ đồng lên 160 tỉ đồng để phát hành cổ phần. Ngoài ra, 2 bị can này còn đưa ra các thông tin gian dối về tình hình hoạt động, lợi nhuận của công ty và mức lãi suất hấp dẫn để các nhà đầu tư chuyển tiền ký kết hợp đồng.

Công an xác định, bà Linh và bà Hương còn chuyển nhượng cổ phần và hợp đồng cam kết mua cổ phần, đồng thời sử dụng cổ phần cá nhân của bà Hòa để huy động vốn, ký hợp đồng bán cổ phần cho các nhà đầu tư.

Chiêu huy động 1.000 tỉ của cựu lãnh đạo Sen Tài Thu

Để thu hút người đầu tư, Hương đã xây dựng đội ngũ sale (nhân viên tư vấn, bán hàng, kêu gọi đầu tư) và chính sách trả thưởng hoa hồng phần trăm trên giá trị hợp đồng chuyển nhượng cổ phần được ký. Đội ngũ sale này hầu hết là các nhân viên ngân hàng, công ty chứng khoán, tài chính… có sẵn lượng khách hàng có nguồn tiền dư giả, gửi tiết kiệm.

Với danh tiếng thương hiệu Sen Tài Thu và kế hoạch kinh doanh hứa hẹn phát triển nhiều cơ sở của hệ thống có doanh thu "khủng", lãi suất đầu tư cao hơn nhiều lãi suất gửi tiết kiệm. Do vậy, đội ngũ sale đã thu hút được một số lượng lớn người tham gia đầu tư.

Bước đầu, PC03 Công an TP.Hà Nội xác định từ tháng 10.2020 đến tháng 3.2023, hàng trăm nhà đầu tư đã ký kết mua bán cổ phần với bà Hòa thông qua khoảng hơn 1.000 hợp đồng, chuyển số tiền khoảng hơn 1.000 tỉ đồng (giá trị trên hợp đồng) đến Sen Tài Thu.

Sau khi nhận tiền, công ty cắt từ 7 - 30% cho các sale; số còn lại bà Linh và bà Hương đã chiếm đoạt để chi trả các khoản nợ cho mẹ con bà Hòa. Đến thời điểm hiện tại, Sen Tài Thu không còn khả năng thanh toán.

PC03 Công an TP.Hà Nội đang mở rộng điều tra vụ án để làm rõ vai trò của những người liên quan.

PC03 Công an TP.Hà Nội đề nghị ai là bị hại của vụ án thì gửi đơn đến cơ quan này tại số 54 Trần Hưng Đạo (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) để trình báo và cung cấp tài liệu, hoặc liên hệ các cán bộ điều tra Đinh Anh Văn, số điện thoại 0367268888; Đặng Thị Hồng Hạnh, số điện thoại 0912281612.



Theo Công an TP.Hà Nội, thời gian qua, PC03 Công an TP.Hà Nội đã phát hiện, khởi tố, điều tra nhiều vụ án, bị can phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phương thức huy động vốn, trả lãi cao. Do đó, đề nghị người dân hết sức cảnh giác, tìm hiểu kỹ về các doanh nghiệp, dự án trước khi đầu tư, tránh để các đối tượng phạm tội lợi dụng chiếm đoạt tài sản.