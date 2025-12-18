Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An rút một phần kháng cáo, 'không bị ai ép buộc'

Tuyến Phan
Tuyến Phan
18/12/2025 13:10 GMT+7

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng, cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An rút một phần kháng cáo, đồng thời khẳng định việc này là tự nguyện, 'không bị ai ép buộc'.

Sáng 18.12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị liên quan.

Ban đầu có 17 bị cáo kháng cáo. Tuy nhiên, đến nay, ông Phạm Thái Hà (cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý cựu Chủ tịch Quốc hội) và 2 người khác đã rút đơn.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An rút 1 phần kháng cáo, 'không bị ai ép buộc'- Ảnh 1.

Dẫn giải cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng đến tòa

ẢNH: PHÚC BÌNH

Rút một phần kháng cáo, xin giảm nhẹ án tù

Là một trong những bị cáo còn giữ kháng cáo, cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm đã tuyên.

Bị cáo cho biết, từ giai đoạn sơ thẩm đến nay, bị cáo đã cùng gia đình nộp hơn 100 tỉ đồng. Cộng với số tiền các bị cáo khác đã nộp, toàn bộ thiệt hại của vụ án được khắc phục.

Trong đơn kháng cáo, ông Nguyễn Duy Hưng xin giảm nhẹ hình phạt và đề nghị tòa phúc thẩm xem xét lại hậu quả thiệt hại tại các dự án mà Tập đoàn Thuận An tham gia và bị cáo buộc có sai phạm.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An rút 1 phần kháng cáo, 'không bị ai ép buộc'- Ảnh 2.

Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án Tập đoàn Thuận An

ẢNH: PHÚC BÌNH

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo cho hay rút kháng cáo về phần dân sự, chỉ giữ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Việc này là hoàn toàn tự nguyện, không bị ai ép buộc.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An trình bày thêm, từ khi vụ án bị khởi tố, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, đời sống, thu nhập của nhân viên giảm sút.

Thêm vào đó, do đại dịch Covid-19, Tập đoàn Thuận An gặp nhiều khó khăn khi các công trình đang thi công bị trượt giá. Nhiều công trình đã hoàn thành nhưng còn nợ đọng, chưa thanh toán hết cho doanh nghiệp, với số nợ trên 100 tỉ đồng.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An rút một phần kháng cáo, 'không bị ai ép buộc'

Bị cáo cũng phân trần về việc tích cực khắc phục hậu quả, tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội… Doanh nghiệp đã hoàn thành trên 300 cây cầu và hàng trăm km đường khắp cả nước, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen… Do đó, bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét và giảm nhẹ hình phạt.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An rút 1 phần kháng cáo, 'không bị ai ép buộc'- Ảnh 3.

Vụ án có 14 bị cáo kháng cáo, chủ yếu xin giảm nhẹ hình phạt

ẢNH: PHÚC BÌNH

Cựu tổng giám đốc nói chỉ là người làm thuê, không hưởng lợi gì

Hồi tháng 9, ông Nguyễn Duy Hưng bị tòa sơ thẩm TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An bị cáo buộc thông qua mối quan hệ với nhiều cán bộ lãnh đạo, chủ động liên hệ, nhờ vả và được "bật đèn xanh" để tham gia các dự án xây dựng sử dụng vốn ngân sách.

Để trúng thầu, Tập đoàn Thuận An liên danh cùng các doanh nghiệp khác, sử dụng "quân xanh, quân đỏ", thông đồng với nhân viên ban quản lý dự án, thâu tóm hàng loạt gói thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 120 tỉ đồng.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An rút 1 phần kháng cáo, 'không bị ai ép buộc'- Ảnh 4.

Đại diện viện kiểm sát tại phiên tòa

ẢNH: PHÚC BÌNH

Ngoài bị cáo Hưng, một lãnh đạo khác của doanh nghiệp này cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đó là ông Trần Anh Quang, cựu tổng giám đốc.

Ông Quang bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 7 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, sau đó kháng cáo xin giảm nhẹ.

Tại tòa, bị cáo Quang nói bản thân chỉ đi làm thuê tại Tập đoàn Thuận An, không được hưởng lợi gì. Các công việc tại tập đoàn bị cáo thực hiện theo chỉ đạo của ông Nguyễn Duy Hưng.

Bị cáo cũng trình bày trong quá trình giải quyết vụ án đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, gia đình có công với cách mạng, từng được tặng nhiều bằng khen, giấy khen…

Cạnh đó, sau phiên sơ thẩm, bị cáo đã vận động gia đình nộp khắc phục thêm một phần hậu quả của vụ án là 500 triệu đồng. Cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Tin liên quan

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An nộp thêm 47 tỉ đồng khắc phục hậu quả

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An nộp thêm 47 tỉ đồng khắc phục hậu quả

Trước khi phiên tòa phúc thẩm mở, cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng nộp thêm hơn 47 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Khám phá thêm chủ đề

tập đoàn thuận an Nguyễn Duy Hưng xét xử phúc thẩm tập đoàn thuận an
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận