Sáng 18.12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị liên quan.

Ban đầu có 17 bị cáo kháng cáo. Tuy nhiên, đến nay, ông Phạm Thái Hà (cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý cựu Chủ tịch Quốc hội) và 2 người khác đã rút đơn.

Dẫn giải cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng đến tòa

ẢNH: PHÚC BÌNH

Rút một phần kháng cáo, xin giảm nhẹ án tù

Là một trong những bị cáo còn giữ kháng cáo, cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm đã tuyên.

Bị cáo cho biết, từ giai đoạn sơ thẩm đến nay, bị cáo đã cùng gia đình nộp hơn 100 tỉ đồng. Cộng với số tiền các bị cáo khác đã nộp, toàn bộ thiệt hại của vụ án được khắc phục.

Trong đơn kháng cáo, ông Nguyễn Duy Hưng xin giảm nhẹ hình phạt và đề nghị tòa phúc thẩm xem xét lại hậu quả thiệt hại tại các dự án mà Tập đoàn Thuận An tham gia và bị cáo buộc có sai phạm.

Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án Tập đoàn Thuận An ẢNH: PHÚC BÌNH

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo cho hay rút kháng cáo về phần dân sự, chỉ giữ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Việc này là hoàn toàn tự nguyện, không bị ai ép buộc.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An trình bày thêm, từ khi vụ án bị khởi tố, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, đời sống, thu nhập của nhân viên giảm sút.

Thêm vào đó, do đại dịch Covid-19, Tập đoàn Thuận An gặp nhiều khó khăn khi các công trình đang thi công bị trượt giá. Nhiều công trình đã hoàn thành nhưng còn nợ đọng, chưa thanh toán hết cho doanh nghiệp, với số nợ trên 100 tỉ đồng.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An rút một phần kháng cáo, 'không bị ai ép buộc'

Bị cáo cũng phân trần về việc tích cực khắc phục hậu quả, tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội… Doanh nghiệp đã hoàn thành trên 300 cây cầu và hàng trăm km đường khắp cả nước, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen… Do đó, bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét và giảm nhẹ hình phạt.

Vụ án có 14 bị cáo kháng cáo, chủ yếu xin giảm nhẹ hình phạt ẢNH: PHÚC BÌNH

Cựu tổng giám đốc nói chỉ là người làm thuê, không hưởng lợi gì

Hồi tháng 9, ông Nguyễn Duy Hưng bị tòa sơ thẩm TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An bị cáo buộc thông qua mối quan hệ với nhiều cán bộ lãnh đạo, chủ động liên hệ, nhờ vả và được "bật đèn xanh" để tham gia các dự án xây dựng sử dụng vốn ngân sách.

Để trúng thầu, Tập đoàn Thuận An liên danh cùng các doanh nghiệp khác, sử dụng "quân xanh, quân đỏ", thông đồng với nhân viên ban quản lý dự án, thâu tóm hàng loạt gói thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 120 tỉ đồng.

Đại diện viện kiểm sát tại phiên tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Ngoài bị cáo Hưng, một lãnh đạo khác của doanh nghiệp này cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đó là ông Trần Anh Quang, cựu tổng giám đốc.

Ông Quang bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 7 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, sau đó kháng cáo xin giảm nhẹ.

Tại tòa, bị cáo Quang nói bản thân chỉ đi làm thuê tại Tập đoàn Thuận An, không được hưởng lợi gì. Các công việc tại tập đoàn bị cáo thực hiện theo chỉ đạo của ông Nguyễn Duy Hưng.

Bị cáo cũng trình bày trong quá trình giải quyết vụ án đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, gia đình có công với cách mạng, từng được tặng nhiều bằng khen, giấy khen…

Cạnh đó, sau phiên sơ thẩm, bị cáo đã vận động gia đình nộp khắc phục thêm một phần hậu quả của vụ án là 500 triệu đồng. Cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.