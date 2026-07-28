Cựu công an bị đề nghị án treo vì báo tin cho 'ông trùm' thực phẩm giả

Chiều 28.7, đại diện Viện KSND TP.Hà Nội đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Năng Mạnh, cựu Chủ tịch Công ty MediUSA, mức án 10 - 11 năm tù, về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm", 3 - 4 năm tù về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và 2 - 3 năm tù về tội "đưa hối lộ". Tổng hợp hình phạt 15 - 18 năm tù.

Cùng vụ án, bị cáo Nguyễn Danh Dũng, cựu cán bộ Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an), bị đề nghị mức án 9 - 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, về tội "cố ý làm lộ bí mật công tác".

Các bị cáo trong vụ sản xuất 88 loại thực phẩm chức năng giả ẢNH: PHÚC BÌNH

Theo cáo buộc, bị cáo Nguyễn Năng Mạnh cùng 2 người khác đứng sau điều hành đường dây sản xuất, tiêu thụ 88 loại thực phẩm chức năng giả, qua đó thu lợi bất chính hơn 264 tỉ đồng.

Khi thấy có đoàn kiểm tra đến làm việc, ông Mạnh nhờ bị cáo Nguyễn Danh Dũng giúp đỡ. Cựu cán bộ C05 nhận lời, thông tin cho ông Mạnh biết việc các công ty sẽ bị xác minh, đồng thời hướng dẫn ông Mạnh thu hẹp quy mô sản xuất; rà soát, tiêu hủy sổ sách, giấy tờ… Mạnh sau đó đưa cho ông Dũng 30 triệu đồng.

Đại diện viện kiểm sát nhận định, bị cáo Mạnh giữ vai trò chủ mưu trong hành vi sản xuất thực phẩm chức năng giả. Việc ông Dũng báo tin cho ông Mạnh đã gây cản trở hoạt động điều tra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thu giữ chứng cứ, tài liệu vụ án.

Đáng chú ý, ông Mạnh đã chi tới gần 5 tỉ đồng để hối lộ cho những người có thẩm quyền trong quá trình sản xuất thực phẩm chức năng giả. Trong đó, chi 1,5 tỉ đồng chi cho nhóm cựu cán bộ hải quan để nhờ thông quan các lô hàng nguyên liệu; chi hơn 3,4 tỉ đồng cho hàng loạt cựu lãnh đạo, chuyên viên thuộc Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế, để được cấp phép công bố sản phẩm, thẩm định, hậu kiểm và cấp giấy chứng nhận GMP.

Cơ quan công tố đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Việt, cựu Phó cục trưởng, mức án 5 - 6 năm tù; Nguyễn Hữu Tuân, cựu Phó trưởng phòng thuộc Cục Giám sát quản lý về hải quan, 7 - 8 năm tù; Phan Công Chiến, cựu Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), 24 - 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội "nhận hối lộ".

Đại diện viện kiểm sát tại phiên tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

"Ông trùm" đã khắc phục hơn 200 tỉ

Vẫn theo cáo buộc, để sản xuất thực phẩm chức năng giả, bị cáo Nguyễn Năng Mạnh thay vì tự nghiên cứu, thử nghiệm đã chỉ đạo nhân viên tìm kiếm công thức trên mạng internet để chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ đăng ký công bố.

Đồng thời cắt giảm 10 - 20% hàm lượng thành phần nguyên liệu các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, 70% đối với các chỉ tiêu chất lượng không chủ yếu.

Nhóm công ty do ông Mạnh điều hành còn bị xác định vận hành 2 hệ thống sổ sách kế toán, che giấu doanh thu thực tế, gây thiệt hại về thuế hơn 304 tỉ đồng.

Ngoài ông Mạnh, các bị cáo còn lại chủ yếu là lãnh đạo và nhân viên công ty, bị đề nghị mức án thấp nhất 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cao nhất 13 năm tù về một hoặc cả hai tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm" và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Về trách nhiệm dân sự, đại diện viện kiểm sát đề nghị các bị cáo liên đới khắc phục thiệt hại tùy theo tỷ lệ cổ phần tại các doanh nghiệp. Trong đó, bị cáo Mạnh cùng gia đình đã nộp hơn 200 tỉ đồng.