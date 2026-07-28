'Ông trùm' thực phẩm chức năng giả chi 1,5 tỉ cho một văn bản hướng dẫn

TAND TP.Hà Nội đang xét xử vụ sản xuất 88 loại thực phẩm chức năng giả xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm MediUSA cùng hàng loạt doanh nghiệp liên quan.

Nguyễn Năng Mạnh, cựu Chủ tịch HĐQT công ty này, cùng các đồng phạm bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 264 tỉ đồng. Đặc biệt, hành vi phạm tội của nhóm doanh nghiệp được xác định có sự tiếp tay của nhiều cựu cán bộ hải quan, y tế, công an.

Nhóm bị cáo trong đường dây sản xuất 88 loại thực phẩm chức năng giả ẢNH: PHÚC BÌNH

Năm 2023, 4 lô hàng nguyên liệu trị giá gần 20 tỉ đồng được nhóm Nguyễn Năng Mạnh nhập khẩu về để sản xuất thực phẩm chức năng, song bị tạm dừng thông quan.

Mạnh gửi công văn đến nhiều đơn vị nhưng không được phản hồi, nên tìm cách liên hệ, gặp bị cáo Nguyễn Hữu Tuân, khi ấy là phó phòng thuộc Cục Giám sát quản lý về hải quan, để nhờ "tháo gỡ".

Do nguyên liệu phải có công văn của Bộ Y tế thì mới thông quan được, bị cáo Tuân xin ý kiến cấp trên là Nguyễn Thế Việt, khi ấy là Cục phó Cục Giám sát quản lý về hải quan, được bị cáo Việt đồng ý.

Tại cuộc gặp với Mạnh, bị cáo Tuân thỏa thuận mức chi phí 1,5 tỉ đồng, trong đó ứng trước 300 triệu đồng. Mạnh chấp nhận, đưa tiền theo đúng yêu cầu.

Nhận 300 triệu đồng, bị cáo Tuân đưa hết cho bị cáo Việt. Bị cáo Việt liên hệ với một trưởng phòng thuộc Cục Quản lý dược - Bộ Y tế để nhờ sớm ban hành văn bản hướng dẫn giúp thông quan các lô hàng.

Ít ngày sau, văn bản hướng dẫn của Cục Quản lý dược được ban hành, bị cáo Tuân đưa cho Mạnh, đổi lại Mạnh đưa nốt 1,2 tỉ đồng. Văn bản này sau đó được nhân viên của Mạnh mang xuống cục hải quan để đưa lô hàng nguyên liệu về kho.

Khai tại tòa, bị cáo Tuân cơ bản xác nhận diễn biến nêu trên, song cho rằng mình không phải người đưa ra mức chi phí mà do Mạnh chủ động đặt vấn đề, bị cáo chỉ đồng ý.

Dù nhận tổng cộng 1,5 tỉ đồng từ Mạnh nhưng bị cáo Tuân chỉ thông báo với cấp trên là bị cáo Việt "doanh nghiệp muốn đưa 800 triệu". 700 triệu đồng còn lại Tuân khai có ý định hưởng riêng, đồng thời sau khi đưa 800 triệu đồng cho bị cáo Việt còn "xin thêm" 100 triệu đồng "phí môi giới".

Bị chủ tọa chất vấn về hành vi nhận tiền, bị cáo Tuân nói thời điểm đó chỉ nghĩ là tiền cảm ơn. Trước đây bị cáo từng nhiều lần nhận tương tự, nhưng mỗi lần chỉ vài ba triệu đồng, đây là lần đầu cầm tiền trăm triệu, tiền tỉ.

Không thể cảm ơn cả trăm triệu cho 1 văn bản hành chính

Cựu cục phó Nguyễn Thế Việt cũng cho rằng việc mình làm là giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, số tiền đã nhận là quà cảm ơn chứ không nghĩ là hối lộ.

Tòa truy vấn vì sao trước đó doanh nghiệp gửi công văn nhưng không được phản hồi, bị cáo Việt nói do quy trình xử lý văn bản ở cơ quan. "Nếu không có tiền thì bị cáo có thực hiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp không?", tòa tiếp tục hỏi. Bị cáo khẳng định vẫn sẽ làm vì đó là trách nhiệm.

Quay trở lại con số 700 triệu đồng cầm của doanh nghiệp, tòa đặt vấn đề số tiền lớn như vậy liệu có tương xứng với việc tư vấn. Bởi lẽ theo quy định, cán bộ mà nhận quà cáp, tiền bạc liên quan phạm vi quản lý của mình đều là vi phạm pháp luật. Càng không thể có khái niệm quà cảm ơn lên tới hàng trăm triệu đồng cho một văn bản hành chính.

Cáo trạng xác định Nguyễn Năng Mạnh đã đưa hối lộ tổng cộng gần 5 tỉ đồng cho những người có thẩm quyền trong quá trình sản xuất thực phẩm chức năng giả.

Ngoài 1,5 tỉ đồng chi cho nhóm cựu cán bộ hải quan đã đề cập, Mạnh còn chi hơn 3,4 tỉ đồng cho hàng loạt cựu lãnh đạo, chuyên viên thuộc Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế, để được cấp phép công bố sản phẩm, thẩm định, hậu kiểm và cấp giấy chứng nhận GMP.