‘Siết' kiểm tra sau thông quan, hải quan truy thu hơn 2.600 tỉ đồng

Cục Hải quan cho biết, trong những tháng đầu năm, ngành hải quan tiếp tục thực hiện kiểm tra sau thông quan theo các chuyên đề. Đồng thời rà soát, phân tích, đánh giá rủi ro, kiểm soát các mặt hàng trọng điểm nhằm phòng, chống gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và chuyển tải bất hợp pháp…

Kết quả sau 6 tháng, toàn ngành hải quan đã ban hành 762 quyết định kiểm tra sau thông quan, trong đó đã hoàn thành 576 cuộc. Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt là 4.016,9 tỉ đồng, số tiền thực thu vào ngân sách là 2.618,4 tỉ đồng.

Tinh trung bình mỗi tháng, ngành hải quan ban hành 127 quyết định kiểm tra sau thông quan ẢNH: L.T

Cùng với kiểm tra sau thông quan, ngành hải quan tiếp tục phát huy hiệu quả hệ thống quản lý rủi ro trong quy trình này. Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành thực hiện phân luồng hơn 11,46 triệu tờ khai xuất nhập khẩu, trong đó luồng xanh chiếm 70,42%, luồng vàng 27,51% và luồng đỏ 2,06%.



Qua đó, đã phát hiện 16.919 tờ khai vi phạm, riêng hơn 7.211 trường hợp được phát hiện từ hoạt động quản lý rủi ro.

Ngoài ra, công tác phân tích, phân loại hàng hóa cũng được tăng cường nhằm bảo đảm áp dụng đúng mã số HS và chính sách thuế. Trong kỳ, cơ quan hải quan đã kiểm định 405 mẫu hàng hóa, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước và ban hành 2.494 thông báo kết quả phân tích, phân loại. Đáng chú ý, hơn 47% số mẫu có kết quả khác với nội dung doanh nghiệp khai báo ban đầu, qua đó góp phần ngăn ngừa thất thu thuế và nâng cao hiệu quả quản lý.

Theo đánh giá của Cục Hải quan, trong bối cảnh kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục tăng mạnh và phương thức gian lận thương mại ngày càng tinh vi, việc tăng cường kiểm tra sau thông quan là giải pháp quan trọng để kiểm soát rủi ro, chống gian lận về xuất xứ, trị giá, mã số hàng hóa, chuyển giá và trốn thuế.

Định hướng 6 tháng cuối năm nay, Cục Hải quan cho biết tiếp tục đổi mới công tác quản lý rủi ro và kiểm tra sau thông quan theo hướng hiện đại, dựa trên dữ liệu, tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực, mặt hàng và doanh nghiệp có rủi ro cao. Song song đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, khai thác dữ liệu lớn để nâng cao hiệu quả kiểm tra, vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tuân thủ tốt, vừa tăng cường đấu tranh chống thất thu ngân sách và các hành vi vi phạm pháp luật hải quan.

Việc hiện đại hóa công tác kiểm tra sau thông quan được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng nền hải quan số, minh bạch, chuyên nghiệp, đồng thời tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho cộng đồng doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu.



