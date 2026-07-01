Từ hôm nay 1.7, khai hải quan sai có thể bị phạt đến 40 triệu đồng

Cụ thể, tại điều 9 của Nghị định 169, mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về khai hải quan được phân thành nhiều khung, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.

Trong đó, mức phạt thấp nhất từ 1 - 2 triệu đồng áp dụng đối với hành vi khai sai về số lượng, tên hàng, xuất xứ đối với hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại hoặc không khai mối quan hệ đặc biệt giữa người mua và người bán nhưng không làm ảnh hưởng đến trị giá hải quan.

Mức 2 - 4 triệu đồng áp dụng khi khai sai về số lượng, tên hàng, chất lượng, trị giá hải quan hoặc xuất xứ đối với hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển hoặc hàng hóa sử dụng, tiêu hủy trong khu phi thuế quan.

Đã hoàn thành thủ tục hải quan, nhưng không hoặc xuất nhập khẩu hàng hóa thiếu so với khai báo về số lượng, sẽ bị phạt mức cao nhất đến 40 triệu đồng ẢNH: H.H

Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện miễn thuế hoặc không chịu thuế, hành vi khai sai về số lượng, tên hàng, chất lượng, trị giá hoặc xuất xứ sẽ bị phạt từ 3 - 5 triệu đồng.

Khung phạt 5 - 10 triệu đồng áp dụng đối với các hành vi như khai sai số lượng vận đơn, hành khách, kiện hành lý trên hồ sơ phương tiện vận tải hoặc khai sai về hàng hóa đưa vào, đưa ra khỏi kho ngoại quan.

Đáng chú ý, mức phạt cao nhất tại điều 9 là từ 20 - 40 triệu đồng đối với hành vi đã hoàn thành thủ tục hải quan nhưng không xuất khẩu hoặc xuất khẩu thiếu so với khai báo về số lượng, tên hàng hoặc trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu (trừ một số trường hợp đặc thù như hàng gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất và hàng kinh doanh tạm nhập - tái xuất). Quy định này không áp dụng đối với các trường hợp hủy tờ khai hoặc tờ khai không còn giá trị làm thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, nếu người khai hải quan tự phát hiện và khai bổ sung sau thời hạn quy định, mức phạt được giảm đáng kể. Cụ thể, hành vi tương ứng với khung phạt cao nhất chỉ bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng thay vì 20 - 40 triệu đồng.

Nghị định 169 cũng quy định, nếu hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn hoặc không thu, hoặc có dấu hiệu trốn thuế hay vi phạm quy định về quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, thì sẽ không xử lý theo điều 9 mà chuyển sang áp dụng các điều khoản khác về vi phạm thuế và gian lận hải quan với chế tài nghiêm khắc hơn.