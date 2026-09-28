Cựu công an lãnh 12 năm tù vì lừa 'chạy án' cho trùm sữa giả

Chiều 28.9, TAND TP.Hà Nội tuyên án 29 bị cáo liên quan đến vụ sản xuất, buôn bán hơn 187.000 hộp sữa giả dành cho trẻ sơ sinh, bà bầu và người tiểu đường.

Giữ vai trò điều hành đường dây này là 2 bị cáo Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Công ty Dược quốc tế, cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood; Hoàng Mạnh Hà, cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood.

Tòa tuyên mỗi người tổng hợp 30 năm tù, cùng về 3 tội danh "sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm", "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "đưa hối lộ".

Nhóm bị cáo còn lại thuộc khối doanh nghiệp lãnh án thấp nhất 30 tháng tù, cao nhất 21 năm tù.

Bị cáo Vũ Mạnh Cường (đứng) tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Nội dung vụ án cho thấy, từ năm 2019 - 2025, Cường thành lập, điều hành Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và nhiều doanh nghiệp khác. Bị cáo cùng đồng phạm chỉ đạo cấp dưới thực hiện chuỗi hành vi sai phạm từ việc làm thủ tục đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm đến cắt giảm, cho đến thay thế thành phần nguyên liệu để giảm chi phí sản xuất.

Nhóm này đã sản xuất số lượng sản phẩm lớn phân phối, tiêu thụ trên hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Trong đó, có 426 lô sản phẩm sữa được kết luận là hàng giả có giá trị trên 54 tỉ đồng, thu lợi bất hợp pháp số tiền trên 39,5 tỉ đồng.

Các bị cáo còn lập 2 hệ thống sổ sách nhằm che giấu doanh thu, gây thiệt hại về thuế sau khi trừ giá trị hàng giả hơn 100 tỉ đồng.

Đáng chú ý, kết quả điều tra xác định Cường và Hà đã gặp gỡ bà Bùi Đinh Thị Dinh, cựu Chi cục trưởng An toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình (cũ), để nhờ "tạo điều kiện" duyệt hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm.

Chỉ trong vòng 1 năm, chi cục duyệt 304 hồ sơ sữa của các công ty này và được chi ngoài 5 - 7 triệu đồng mỗi hồ sơ. Tổng số tiền nhân viên Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình nhận là 2,48 tỉ đồng, trong đó chia cho bà Dinh gần 2,2 tỉ đồng.

Tòa tuyên phạt bà Dinh 12 năm tù về tội nhận hối lộ.

Chi 140.000 USD "chạy án"

Liên quan việc tìm cách tránh bị xử lý hình sự, Bùi Quốc Hưng, cựu Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), bị tuyên 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Văn Quân bị phạt 5 năm tù và Nguyễn Văn Hòa, cựu giám đốc một chi nhánh ngân hàng, 3 năm tù, cùng về tội môi giới hối lộ.

Cuối tháng 12.2024, sau khi Cục Cảnh sát môi trường (C05, Bộ Công an) kiểm tra Công ty Rance Pharma và Hacofood, Hà và Cường tìm người giúp để vụ việc chỉ bị xử lý hành chính.

Thông qua nhiều người trung gian, 150.000 USD được chuyển để lo việc này. Cuối tháng 1.2025, Quân đưa cho Hưng 140.000 USD, tương đương khoảng 3,4 tỉ đồng, và nói đây là quà biếu để nhờ giúp đỡ. Trước đó, Hưng còn nhận 100 triệu đồng từ Hòa.

Hưng khai chỉ nhận 100 triệu đồng, không nhận 140.000 USD và phủ nhận hành vi lừa đảo. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định có đủ căn cứ kết luận Hưng đã nhận cả hai khoản tiền nhưng không đưa cho ai để giúp hai công ty sữa.