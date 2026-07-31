Cựu công an lãnh án vì 'mật báo' cho ông trùm thực phẩm chức năng giả

Chiều 31.7, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Năng Mạnh, cựu Chủ tịch Công ty MediUSA mức án 16 năm 6 tháng tù về các tội "đưa hối lộ", "sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm" và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Mạnh được xác định cùng với 2 người khác đứng sau điều hành đường dây sản xuất, tiêu thụ 88 loại thực phẩm chức năng giả, thu lợi bất chính hơn 264 tỉ đồng.

Phiên tòa xét xử các bị cáo trong đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả ẢNH: PHÚC BÌNH

Hội đồng xét xử đánh giá hành vi làm giả thực phẩm chức năng trong vụ án này là đặc biệt nguy hiểm, có tính hệ thống, diễn ra trong thời gian dài, thu lợi cực lớn.

Hậu quả không chỉ nằm ở khía cạnh kinh tế mà còn ảnh hưởng niềm tin người dân vào an toàn thực phẩm.

Với 3 cựu cán bộ bị xét xử tội "nhận hối lộ", tòa lần lượt tuyên phạt Nguyễn Thế Việt, cựu Phó cục trưởng Giám sát quản lý về hải quan, 6 năm tù; Nguyễn Hữu Tuân, cựu Phó phòng Giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về Hải quan, 7 năm tù; Phan Công Chiến, cựu Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược, 30 tháng tù cho hưởng án treo.

Bị cáo Nguyễn Danh Dũng, cựu cán bộ Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05 Bộ Công an) bị tuyên 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "cố ý làm lộ bí mật công tác".

Về dân sự, tòa buộc các lãnh đạo, cổ đông chính của MediUSA phải nộp lại tiền hưởng lợi từ các tội sản xuất hàng giả và vi phạm quy định kế toán. Trong đó, Mạnh phải nộp tổng hơn 290 tỉ đồng, sau khi khấu trừ 169 tỉ đồng đã nộp còn phải khắc phục 121 tỉ đồng.

Hàng trăm nghìn hộp sản phẩm, nhiều tấn nguyên liệu, sản phẩm, chất không rõ nguồn gốc, cũng được tòa tuyên buộc xử lý, tiêu hủy.

Để sản xuất thực phẩm chức năng giả, Nguyễn Năng Mạnh thay vì tự nghiên cứu, thử nghiệm đã chỉ đạo nhân viên tìm kiếm công thức trên mạng internet để chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ đăng ký công bố; đồng thời cắt giảm hàm lượng thành phần nguyên liệu từ 10 - 70%.

Đáng chú ý, bị cáo chi tới gần 5 tỉ đồng để hối lộ cho những người có thẩm quyền trong quá trình sản xuất thực phẩm chức năng giả.

Trong đó, chi 1,5 tỉ đồng chi cho nhóm cựu cán bộ hải quan để nhờ thông quan các lô hàng nguyên liệu; chi hơn 3,4 tỉ đồng cho hàng loạt cựu lãnh đạo, chuyên viên thuộc Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế, để được cấp phép công bố sản phẩm, thẩm định, hậu kiểm và cấp giấy chứng nhận GMP.

Khi thấy có đoàn kiểm tra đến làm việc, Mạnh nhờ bị cáo Nguyễn Danh Dũng giúp đỡ. Cựu cán bộ C05 nhận lời, thông tin cho Mạnh biết việc các công ty sẽ bị xác minh, đồng thời hướng dẫn ông Mạnh thu hẹp quy mô sản xuất; rà soát, tiêu hủy sổ sách, giấy tờ…