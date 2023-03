Cựu công an tham gia đường dây mua bán thông tin điện thoại cá nhân

Chiều 15.3, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Mạnh Quân (32 tuổi, cựu cán bộ công an Q.Long Biên, Hà Nội) 6 năm tù về 2 tội: đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Cùng tội danh đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, bị cáo Bùi Việt Anh (36 tuổi, trú tại Hà Nội) bị tuyên 30 tháng tù, Phạm Ngọc Tỉnh (41 tuổi, trú tại Ninh Bình) 15 tháng tù. 5 bị cáo khác lĩnh án từ 20 tháng tù, cho hưởng án treo đến 18 tháng tù giam.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 15.3 PHÚC BÌNH

Hồ sơ vụ án cho thấy, bị cáo Phạm Ngọc Tỉnh thành lập các công ty trong lĩnh vực thám tử tư. Để có thông tin phục vụ hoạt động thám tử và cung cấp cho khách hàng, bị cáo Tỉnh tìm nguồn mua các thông tin như định vị số điện thoại, lịch sử cuộc gọi, địa chỉ IP, thông tin tài khoản ngân hàng…

Năm 2019, Tỉnh biết bị cáo Bùi Việt Anh là Phó trưởng Trung tâm An ninh mạng của Tổng công ty hạ tầng mạng VNPT Net, nên đặt vấn đề mua thông tin liên quan đến số điện thoại nhà mạng Vinaphone (chủ thuê bao, danh sách cuộc gọi, tin nhắn, định vị…).

Nhận lời, bị cáo Việt Anh sử dụng quyền được truy cập hệ thống Vinaphone để lấy dữ liệu, đồng thời liên hệ với các đối tượng khác lấy thông tin tương tự từ nhà mạng Viettel và MobiFone, rồi bán cho Tỉnh và nhiều người khác để hưởng lợi.

Cơ quan tố tụng xác định, với số điện thoại thuộc nhà mạng Vinaphone, bị cáo Việt Anh bán giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/thông tin. Với số điện thoại thuộc 2 nhà mạng còn lại, bị cáo này mua giá từ 1 - 1,8 triệu đồng/thông tin, bán lại giá 1,2 - 5,5 triệu đồng/thông tin.

Tính đến thời điểm bị phát hiện, bị cáo Việt Anh đã mua, bán thông tin của hàng ngàn số điện thoại, qua đó hưởng lợi bất chính số tiền hơn 2,7 tỉ đồng.

Về phía mình, sau khi mua dữ liệu thông tin từ Việt Anh, bị cáo Tỉnh sử dụng một phần để phục vụ hoạt động thám tử, một phần bán lại cho bên thứ ba.

Trong số những người bán dữ liệu thông tin cho Việt Anh có bị cáo Trần Mạnh Quân, cựu cán bộ cảnh sát hình sự thuộc Công an Q.Long Biên. Do 2 bên quen biết nhau, Việt Anh nhờ bị cáo Quân lấy giúp thông tin các số điện thoại thuộc nhà mạng Viettel và MobiFone. Bị cáo Quân đồng ý và làm giả 142 công văn lấy danh nghĩa Công an Q.Long Biên gửi 2 nhà mạng để thu thập dữ liệu của hơn 1.000 số điện thoại, sau đó bán dữ liệu cho Việt Anh, hưởng lợi bất chính 254 triệu đồng.