Cựu công an xã lãnh án 5 năm tù vì nhận hối lộ, bảo kê sới bạc

Ngày 9.1, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đào Ngọc Quỳnh (37 tuổi, trú Q.Long Biên, Hà Nội; cựu cán bộ công an xã) 5 năm tù về tội nhận hối lộ, Nguyễn Công Tú (36 tuổi, trú H.Thanh Oai, Hà Nội) 4 năm tù về tội đưa hối lộ.

Riêng Nguyễn Văn Vân (59 tuổi, trú H.Gia Lâm, Hà Nội) do bỏ trốn nên bị truy nã về tội đưa hối hộ, cơ quan điều tra tạm đình chỉ và tách vụ án để xử lý sau.

Hồ sơ vụ án cho thấy, vốn quen biết nhau từ trước, khoảng tháng 2.2022, Tú và Vân lên kế hoạch mở sòng bài trên thuyền ở khu vực sông Hồng, đoạn qua địa bàn xã Văn Đức (H.Gia Lâm, Hà Nội) để phục vụ các "con bạc" sát phạt.

Vân sử dụng 2 thuyền của gia đình, thuyền lớn neo đậu trên sông làm nơi đánh bạc, thuyền nhỏ đưa đón những người đánh bạc từ bờ sông xuống thuyền lớn và ngược lại.

Đường dây cờ bạc này tổ chức rất chuyên nghiệp. Người tham gia sẽ được đón bằng ô tô hoặc taxi đến bến đò ven sông, rồi từ đây di chuyển bằng thuyền nhỏ ra sới bạc trên thuyền lớn. Tú và Vân còn bố trí quầy phục vụ nước giải khát, thậm chí có cả dịch vụ cho người chơi bạc vay tiền.

Mỗi ngày, nhóm Tú tổ chức 2 canh đánh bạc, từ 14 giờ đến 16 giờ và từ 23 giờ đến 1 giờ sáng hôm sau. Mỗi canh, người chơi phải trả phí 1 triệu đồng, trong đó Tú và Vân trả cho tài xế ô tô đưa khách đến chơi 400.000 đồng, số còn lại thì hưởng lợi.

Cơ quan tố tụng xác định mỗi tháng Tú được hưởng từ 15 - 30 triệu đồng, tổng số tiền thu được đến thời điểm vụ việc bị phát hiện là hơn 100 triệu đồng.





Đặc biệt, để sới bạc không bị xử lý, Tú và Vân liên hệ với Đào Ngọc Quỳnh là cựu cán bộ Công an xã Văn Đức (H.Gia Lâm). Nhóm Tú đặt vấn đề mỗi tháng sẽ “bồi dưỡng” cho Quỳnh 10 triệu đồng, đổi lại Quỳnh sẽ bảo kê cho sới bạc tồn tại.

Đầu tháng 2.2022, hai bên hẹn gặp để đưa tiền. Tuy nhiên, thấy người đến chơi đông, bị cáo Quỳnh yêu cầu Tú và Vân mỗi tháng phải đưa thêm 5 triệu đồng. Vì thế, từ tháng 3.2022, Tú và Vân đã đưa cho bị cáo Quỳnh số tiền 15 triệu đồng/tháng.

Cơ quan tố tụng xác định tổng số tiền bị cáo Quỳnh đã nhận từ Vân và Tú là 75 triệu đồng, bị cáo đã chi tiêu cá nhân hết.

Vẫn theo hồ sơ vụ án, đối với việc bị cáo Quỳnh nhận tiền, Ban chỉ huy Công an xã Văn Đức không hay biết nên không bị xử lý hành vi đồng phạm. Dù vậy, cơ quan điều tra kiến nghị Ban Giám đốc Công an TP.Hà Nội xem xét trách nhiệm các đơn vị có liên quan.

Công an TP.Hà Nội đã tổ chức chấn chỉnh, rút kinh nghiệm chung toàn công an huyện đối với sai phạm trên, đồng thời có hình thức kỷ luật đối với Phó trưởng Công an H.Gia Lâm, Trưởng và Phó trưởng Công an xã Văn Đức.

Đối với hành vi tổ chức đánh bạc của Tú và Vân, quá trình điều tra chưa xác định được nhân thân những người tham gia đánh bạc, các tài xế ô tô đưa khách tới sới bạc cũng như một số đối tượng có liên quan, chưa xác định được số tiền đánh bạc từng lần… Cơ quan công an quyết định tách vụ án hình sự về hành vi này, khi có căn cứ sẽ phục hồi điều tra.