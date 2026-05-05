Sức khỏe

Cứu cụ ông 77 tuổi bị nhồi máu cơ tim nguy kịch

Trần Thanh Phong
05/05/2026 15:58 GMT+7

Các bác sĩ vừa can thiệp thành công, cứu sống cụ ông 77 tuổi bị tắc mạch vành nặng, phức tạp, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 5.5, tin từ Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu (Cà Mau) cho biết bác sĩ của bệnh viện vừa can thiệp thành công cho cụ ông 77 tuổi bị tắc mạch vành trái, có nguy cơ tử vong cao nếu không xử trí kịp thời.

Cụ ông D.V.D điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Trước đó, cụ ông D.V.D, 77 tuổi, ở ấp Ninh Thạnh II, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau, nhập viện trong tình trạng đau ngực trái dữ dội, kéo dài nhiều ngày và khó thở. Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, nguy kịch đến tính mạng.

Kết quả chụp mạch vành cho thấy, bệnh nhân bị tắc hoàn toàn thân chung động mạch vành trái (mạch máu nuôi phần lớn cơ tim), kèm theo hẹp nặng các nhánh quan trọng khác. Đây là tình trạng rất nguy kịch, nguy cơ ngưng tim và tử vong cao nếu không được xử trí kịp thời.

Ngay lập tức, ê kíp tim mạch can thiệp của Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu đã tiến hành chụp mạch vành bằng hệ thống số hóa xóa nền và triển khai can thiệp khẩn cấp. 

Do tổn thương lan rộng và phức tạp, ê kíp phải thực hiện nhiều bước can thiệp liên tiếp tại các vị trí hẹp nặng nhất là ở đoạn nối quan trọng giữa các nhánh mạch vành. 

Sau can thiệp, dòng máu được khôi phục qua các mạch vành chính, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt, như: Giảm đau ngực, dễ thở hơn, huyết áp và mạch ổn định, tri giác tỉnh táo. Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, hồi phục tốt, tiếp tục điều trị nội khoa. 

Bác sĩ Trần Quỳnh An, Trưởng trung tâm Tim mạch can thiệp, kiêm Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người có bệnh nền về tim mạch cần nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo, như: Đau ngực, khó thở, vã mồ hôi, mệt đột ngột. Khi xuất hiện triệu chứng cần đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được khám và xử trí kịp thời. Tránh trì hoãn, vì có thể làm tăng nguy cơ biến chứng nặng và đe dọa tính mạng.

Dầu ô liu, đậu nành, hướng dương: Dùng thế nào tốt cho tim mạch?

Dầu ăn là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món chiên, xào. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa dầu ô liu, đậu nành và hướng dương có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe tim mạch nếu lựa chọn và sử dụng không đúng cách.

