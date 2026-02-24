Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cựu đại sứ Anh tại Mỹ bị bắt vì dính líu tỉ phú ấu dâm Epstein
Video Thế giới

La Vi
24/02/2026 11:22 GMT+7

Cựu đại sứ Anh tại Mỹ, Peter Mandelson, đã bị bắt giữ vì có liên hệ với tội phạm tình dục Jeffrey Epstein.

Cựu đại sứ Anh tại Mỹ Peter Mandelson đã bị cảnh sát London bắt giữ vì nghi ngờ lạm dụng chức vụ công quyền.

Động thái này diễn ra sau những tiết lộ về mối quan hệ của ông với tội phạm tình dục bị kết án Jeffrey Epstein.

Ông Mandelson bị sa thải khỏi vị trí ngoại giao vào tháng 9, khi mức độ thân thiết trong mối quan hệ giữa hai người bắt đầu lộ rõ.

Đầu tháng này, cảnh sát đã mở cuộc điều tra hình sự đối với ông Mandelson sau khi chính phủ Anh chuyển giao các thông tin liên lạc giữa cựu đại sứ và Epstein.

Các email do Bộ Tư pháp Mỹ công bố vào cuối tháng 1 cho thấy họ có mối quan hệ thân thiết hơn so với những gì công chúng từng được biết. Ông Mandelson đã chia sẻ thông tin với nhà tài chính này vào năm 2009 và 2010 khi ông còn là bộ trưởng trong chính phủ.

Cựu đại sứ Anh tại Mỹ Mandelson bị bắt vì có liên quan đến Epstein - Ảnh 1.

Cựu Đại sứ Anh tại Mỹ Peter Mandelson

ẢNH: REUTERS

Ông Mandelson từ chức tại đảng Lao động cầm quyền của Thủ tướng Keir Starmer hồi đầu tháng này và cũng rời khỏi vị trí của mình tại Thượng viện.

Ông Starmer đã phải đối mặt với những lời kêu gọi từ chức vì đã bổ nhiệm ông Mandelson làm đại sứ.

Ông Mandelson trước đó cho biết ông "vô cùng" hối tiếc về mối quan hệ với ông Epstein.

Tuy nhiên, ông chưa đưa ra bình luận chính thức hay trả lời các tin nhắn đề nghị bình luận về những tiết lộ mới nhất.

Tuần trước, em trai của Quốc vương Charles là Andrew Mountbatten-Windsor cũng bị bắt vì nghi ngờ lạm dụng chức vụ công quyền liên quan đến cáo buộc ông đã gửi các tài liệu mật của chính phủ cho ông Epstein.

Ông Andrew luôn phủ nhận mọi hành vi sai trái liên quan đến nhà tài chính này.

