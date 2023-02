Cựu đại sứ Mỹ tại LHQ sẽ đối đầu ông Trump?

Bà Nikki Haley trong một cuộc gặp với ông Donald Trump tại Nhà Trắng năm 2018 CHỤP MÀN HÌNH THE NEW YORK TIMES

Dẫn nguồn tin am tường về kế hoạch của bà Haley, tờ báo địa phương The Post and Courier cho hay bà sẽ tiết lộ chi tiết về chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ với người ủng hộ trong ngày 1.2 (giờ Mỹ). Nếu không có gì thay đổi, bà sẽ là ứng viên thứ hai tham gia tìm kiếm đề cử của đảng Cộng hòa cho năm 2024, sau ông Trump.



Là con gái của hai người nhập cư gốc Ấn Độ ở bang Nam Carolina, bà Haley, người cũng từng là thống đốc bang này, đã nổi danh trong đảng Cộng hòa nhờ khả năng giải quyết các vấn đề về giới và chủng tộc một cách đáng tin cậy hơn nhiều đồng nghiệp của bà, theo Reuters.

Với tư cách thống đốc bang, bà Haley đã nhận được sự chú ý của cả nước vào năm 2015 khi ký ban hành một luật loại bỏ cờ chiến của phe Liên minh miền Nam (trong Nội chiến Mỹ) khỏi khuôn viên trụ sở nghị viện Nam Carolina, sau vụ 9 người da đen bị sát hại bởi Dylann Roof, một kẻ có tư tưởng da trắng thượng đẳng.

Bà cũng tự cho mình là thành trì bảo vệ các lợi ích của Mỹ ở nước ngoài, từng là Đại sứ Mỹ tại LHQ dưới thời ông Trump từ năm 2017 đến năm 2018. Trong thời gian đó, Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran vốn được ký kết dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama và rất không được lòng các đảng viên Cộng hòa.

Nếu giành được đề cử năm 2024, bà Haley sẽ là người phụ nữ đầu tiên trở thành ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa, đồng thời cũng là ứng viên không phải người da trắng đầu tiên của đảng này.

Bà đã vài lần tỏ ra giữ khoảng cách với ông Trump, dù sau đó dịu giọng hơn về cựu tổng thống, nói ông có vai trò quan trọng trong đảng Cộng hòa.

Trong khi bà Haley chỉ trích đảng Cộng hòa vì nghi ngờ một cách vô căn cứ về kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, bà đã tham gia vận động tranh cử cho nhiều ứng viên ủng hộ những tuyên bố sai trái của ông Trump về cuộc bầu cử này, trong mùa bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022.