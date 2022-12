Cựu đại tá biên phòng “bất ngờ” thừa nhận nhận hối lộ để bảo kê xăng lậu

Tại phiên tòa, được hỏi về nội dung kháng cáo, bị cáo Nguyễn Thế Anh, cựu Phó cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (trực thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP), cựu Phó chánh văn phòng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, cựu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kiên Giang, bất ngờ nhận tội nhận hối lộ, xin tòa cho thay đổi nội dung kháng cáo từ kêu oan sang giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Anh khai, giai đoạn sơ thẩm do tâm lý hoang mang nên liên tục kêu oan vì không nhận thức được hành vi, sau này khi suy nghĩ kỹ đã nhận ra việc nhận tiền là sai.

Bị cáo Anh thừa nhận có nhận tiền “bảo kê” nhập lậu xăng dầu, song nói chỉ nhận khoảng 120.000 USD (khoảng 2,7 tỉ đồng) từ “trùm” buôn lậu Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH thương mại Phan Lê Hoàng Anh), chứ không phải 560.000 USD và 6,2 tỉ đồng (khoảng hơn 19 tỉ đồng) như cáo buộc. Bị cáo Anh khai không nhận tiền trực tiếp mà qua bị cáo Nguyễn Văn An (trú TP.HCM, em họ Nguyễn Thế Anh) đưa, nói ông Hữu “gửi quà”. Tuy nhiên, bị cáo Anh nhiều lần khẳng định không có bất cứ thỏa thuận giúp đỡ, bảo kê cho hoạt động buôn xăng lậu của ông Hữu, cũng “không đòi hỏi gì” mà là “sự tự nguyện của anh Hữu”.

Trả lời tại tòa với tư cách nhân chứng, ông Phan Thanh Hữu khai chi tiền cho Nguyễn Thế Anh từ khoảng tháng 9.2019 và “tháng nào cũng chi đầy đủ nhưng mức khác nhau”. Tuy nhiên, cũng như tại phiên sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Văn An nhiều lần khai, do tuổi cao, thời gian đã lâu ảnh hưởng đến sức khỏe và trí nhớ nên không thể nhớ chính xác.





Theo HĐXX, trong giai đoạn điều tra, ông Hữu ban đầu khai đưa cho Anh tổng số tiền 600.000 USD và 10 tỉ đồng. Sau đó, qua nhiều lần khai báo, ông Hữu lại khai đã nhiều lần thông qua ông Nguyễn Văn An để biếu Anh 560.000 USD và 6,2 tỉ đồng, đều là tiền mặt. Bị cáo Thế Anh nói ông Hữu khai sai, khẳng định chỉ nhận “ít lần, thi thoảng”. Đối chất sau đó, bị cáo Nguyễn Văn An cũng thừa nhận có vài lần đi gặp ông Hữu để nhận tiền về cho ông Anh. Tuy nhiên, An khai chỉ đến nhận, không biết ông Hữu là ai. Bị cáo An khai, chỉ nhận khoảng 1 - 2 tháng một lần chứ không phải tháng nào cũng nhận và khẳng định không biết, không nhớ tổng số tiền đã nhận.

Hai bị cáo Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Văn An kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm, nhưng tại phiên tòa phúc thẩm đã thay đổi nội dung kháng cáo, chỉ xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa sơ thẩm hồi đầu tháng 7.2022, Tòa án Quân sự Quân khu 7 tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Anh mức án chung thân về 2 tội danh “nhận hối lộ” và “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”. Bị cáo Nguyễn Văn An bị tuyên phạt 15 năm tù. Hôm nay 28.12, phiên phúc thẩm tiếp tục với phần xét hỏi.