Cựu diễn viên TVB Lê Bỉ Đắc qua đời

Nghệ sĩ Lê Bỉ Đắc xuất hiện trong chương trình riêng phát trên YouTube cách đây ít lâu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YOUTUBE

Theo HK01, thông tin nghệ sĩ Lê Bỉ Đắc qua đời được bạn thân của ông là Chung Chí Quang xác nhận. Vị này cho biết từ tháng 3 năm nay, nam diễn viên phim Đường Bá Hổ điểm Thu Hương bị đột quỵ, phải nằm một chỗ, chức năng cơ thể suy giảm trước khi ra đi ở tuổi 76.

Truyền thông Hồng Kông tiết lộ trong vài năm trở lại đây, sức khỏe của Lê Bỉ Đắc liên tục chuyển biến xấu. Trước đó, ông từng mắc bệnh cúm dẫn đến khó thở, phải nằm trong phòng hồi sức tích cực (ICU) để điều trị. Nam diễn viên từng chia sẻ ông gặp khó khăn trong vấn đề vệ sinh, phải đặt ống thông. Các bác sĩ còn phát hiện nghệ sĩ bị thiếu máu, tiểu đường, rối loạn chức năng thận. Chuỗi ngày đau ốm, bệnh tật nằm viện kéo dài khiến ông sụt cân đáng kể.

Nghệ sĩ kỳ cựu chống chọi với bệnh tật suốt nhiều năm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hồi tháng 4, Lê Bỉ Đắc xuất hiện trong chương trình phát trên YouTube do ông dẫn dắt. Nhiều khán giả lo lắng cho sức khỏe của nam diễn viên U.80 khi ông gầy yếu trông thấy, khuôn mặt hóp lại, nếp nhăn hằn sâu, không còn khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng như trước. Trong chương trình, sao phim Trường học Uy Long chia sẻ rằng ông vừa trải qua quãng thời gian điều trị vất vả và may mắn gặp được nhiều bác sĩ, nhân viên y tế tận tâm, chu đáo nên sức khỏe đã cải thiện hơn nhiều.

Lê Bỉ Đắc cũng tiết lộ với người dẫn chương trình cùng mình là Chung Chí Quang rằng gần đây liên tục phải ra vào bệnh viện. Lần đầu nhập ICU, ông phải thở bằng máy. Đến lần thứ hai vào khoa cấp cứu của một bệnh viện tư, ông được sắp xếp chuyển ngay sang bệnh viện công. "Bác sĩ nói nếu ở lại đây một đêm thì hóa đơn có thể lên tới 100.000 HKD (hơn 334 triệu đồng - PV). Họ giải thích rất chi tiết rằng phổi của tôi suy thế nào, thận suy ra sao... Cuối cùng vẫn gọi xe cứu thương đưa tôi sang bệnh viện khác. Nếu cứ nằm điều trị ở bệnh viện tư thì chắc tôi phá sản mất", nghệ sĩ 76 tuổi kể lại.

Lê Bỉ Đắc trong phim Đường Bá Hổ điểm Thu Hương của Châu Tinh Trì ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM

Lê Bỉ Đắc sinh năm 1950, ông là nhạc sĩ, diễn viên nổi tiếng ở Hồng Kông. Từ thập niên 1970, 1980, sự nghiệp sáng tác của ông đã phát triển vượt bậc nhờ sáng tác nhiều ca khúc cho loạt giọng ca đình đám của làng nhạc xứ cảng thơm: Mai Diễm Phương, Trương Quốc Vinh, Đàm Vịnh Lân…, nhiều bài trong đó trở thành kinh điển. Nhạc sĩ nhiều lần được vinh danh nhờ những đóng góp cho nền âm nhạc Hồng Kông.

Bên cạnh tài năng âm nhạc, Lê Bỉ Đắc còn lấn sân sang diễn xuất, ghi dấu ấn qua hàng trăm tác phẩm điện ảnh lẫn truyền hình. Nghệ sĩ kỳ cựu này từng tham gia một số dự án ăn khách của Châu Tinh Trì: Trường học Uy Long, Đường Bá Hổ điểm Thu Hương, Vua phá hoại… Từ những năm 1990, ông ký hợp đồng với TVB, đóng vai phụ trong hàng loạt bộ phim: Hồ sơ trinh sát 3, Lộc đỉnh ký (bản 1998), Đường về hạnh phúc, Cỗ máy thời gian, Song long Đại Đường, Phụng hoàng lâu, Sứ mệnh 36 giờ, Người lạ song sinh… Đến năm 2023, nghệ sĩ kỳ cựu này rời TVB.

Lê Bỉ Đắc trải qua một cuộc hôn nhân 3 năm trước khi ly hôn từ thập niên 1990 và sống lẻ bóng từ đó đến nay. Nam nghệ sĩ từng bày tỏ mong muốn kiếm được một người bạn đời tâm đầu ý hợp nhưng ông tự nhận mình vừa nghèo, vừa bệnh tật nên khó có ai muốn gắn bó. Những năm qua, Lê Bỉ Đắc sống nhờ vào tiền tác quyền âm nhạc, làm YouTube. Ông nặng gánh tài chính vì lo cho con trai ăn học rồi lại phải trả nợ cho anh này.