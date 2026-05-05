Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Nhạc sĩ Hàn Lee Jun Young qua đời sau khi đăng video 'từ biệt'

Thanh Chi
Thanh Chi
05/05/2026 18:10 GMT+7

Hôm 4.5, bạn của Lee Jun Young xác nhận nhạc sĩ tài năng này đã ra đi ở tuổi 42. Không lâu trước khi qua đời, anh từng đăng một video lên YouTube với nội dung từ biệt.

Nhạc sĩ Hàn Lee Jun Young qua đời sau khi đăng video 'từ biệt'- Ảnh 1.

Nhạc sĩ Lee Jun Young đột ngột qua đời ở tuổi 42

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo Koreabooo, nhạc sĩ XeoN đã thông báo trên trang cá nhân về sự ra đi đột ngột của Lee Jun Young (Lee Zu). Anh này chia sẻ: "Người bạn của tôi và là nhạc sĩ của DJMAX mà tất cả chúng ta đều yêu mến, Lee Zu, đã bắt đầu một cuộc hành trình dài một mình. Xin hãy nhớ đến những ca khúc mà cậu ấy đã để lại. Tôi cũng chân thành mong các bạn sẽ tưởng nhớ, gửi lời tiễn biệt để cậu ấy không cảm thấy cô đơn trên hành trình cuối cùng của mình. Mong cậu ấy được an nghỉ". Tuy nhiên, bạn thân không tiết lộ nguyên nhân cái chết của nam nghệ sĩ 42 tuổi.

Newsen đưa tin vợ cũ của Lee Jun Young đã có phiên phát trực tiếp trên mạng, chia sẻ về sự ra đi đột ngột của nhạc sĩ, cho biết đến giờ cô vẫn chưa tin nổi vì mọi chuyện quá đột ngột. Theo lời cô, Lee qua đời cách đây ít ngày và suy đoán rằng có lẽ anh bị trầm cảm nặng. "Chỉ khoảng một ngày trước khi xảy ra chuyện, anh ấy đã liên lạc với tôi. Anh ấy nói sức khỏe mình rất tệ, nếu có chuyện gì xảy ra với anh ấy thì nhờ tôi chăm sóc chú chó cưng", người này kể. Cô cho rằng đã nhận lời chồng cũ và nhắn anh nếu có gì bất ổn hãy liên hệ cho mình. "Nhưng rồi anh ấy đã ra đi lặng lẽ. Có lẽ việc tôi hứa sẽ đón chú cún khiến anh ấy phần nào yên tâm", cô nghẹn ngào.

Nhạc sĩ Hàn Lee Jun Young qua đời sau khi đăng video 'từ biệt'- Ảnh 2.

Nhạc sĩ đăng video bất thường lên mạng trước khi qua đời

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tin tức Lee Jun Young qua đời khiến người hâm mộ của nhạc sĩ 8X không khỏi ngỡ ngàng. Hiện mọi sự chú ý đổ dồn vào một video có tiêu đề "Tạm biệt" được nghệ sĩ này tải lên kênh YouTube cá nhân vào ngày 25.4. Trong đó, anh để lại lời nhắn: "Cảm ơn và xin lỗi mọi người".

Lee Jun Young hoạt động tích cực với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ, YouTuber. Anh nổi tiếng với các tác phẩm âm nhạc trong nhiều trò chơi khác nhau, bao gồm loạt game DJMAX. Theo Chosun, sau khi kết hôn, anh cùng vợ rời Seoul (Hàn Quốc), chuyển đến vùng nông thôn sinh sống. Có thông tin họ đã ly hôn vào đầu năm 2023.

Tin liên quan

Diễn viên Hàn Quốc Park Dong Bin đột tử

Diễn viên Hàn Quốc Park Dong Bin đột tử

Ngày 29.4, tài tử Park Dong Bin được phát hiện đột ngột qua đời tại một nhà hàng. Nam diễn viên ra đi ở tuổi 56, để lại vợ và con gái nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh.

Khám phá thêm chủ đề

Lee Jun Young Hàn Quốc qua đời nhạc sĩ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận