Nhạc sĩ Hàn Lee Jun Young qua đời sau khi đăng video 'từ biệt'

Nhạc sĩ Lee Jun Young đột ngột qua đời ở tuổi 42 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo Koreabooo, nhạc sĩ XeoN đã thông báo trên trang cá nhân về sự ra đi đột ngột của Lee Jun Young (Lee Zu). Anh này chia sẻ: "Người bạn của tôi và là nhạc sĩ của DJMAX mà tất cả chúng ta đều yêu mến, Lee Zu, đã bắt đầu một cuộc hành trình dài một mình. Xin hãy nhớ đến những ca khúc mà cậu ấy đã để lại. Tôi cũng chân thành mong các bạn sẽ tưởng nhớ, gửi lời tiễn biệt để cậu ấy không cảm thấy cô đơn trên hành trình cuối cùng của mình. Mong cậu ấy được an nghỉ". Tuy nhiên, bạn thân không tiết lộ nguyên nhân cái chết của nam nghệ sĩ 42 tuổi.

Newsen đưa tin vợ cũ của Lee Jun Young đã có phiên phát trực tiếp trên mạng, chia sẻ về sự ra đi đột ngột của nhạc sĩ, cho biết đến giờ cô vẫn chưa tin nổi vì mọi chuyện quá đột ngột. Theo lời cô, Lee qua đời cách đây ít ngày và suy đoán rằng có lẽ anh bị trầm cảm nặng. "Chỉ khoảng một ngày trước khi xảy ra chuyện, anh ấy đã liên lạc với tôi. Anh ấy nói sức khỏe mình rất tệ, nếu có chuyện gì xảy ra với anh ấy thì nhờ tôi chăm sóc chú chó cưng", người này kể. Cô cho rằng đã nhận lời chồng cũ và nhắn anh nếu có gì bất ổn hãy liên hệ cho mình. "Nhưng rồi anh ấy đã ra đi lặng lẽ. Có lẽ việc tôi hứa sẽ đón chú cún khiến anh ấy phần nào yên tâm", cô nghẹn ngào.

Nhạc sĩ đăng video bất thường lên mạng trước khi qua đời ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tin tức Lee Jun Young qua đời khiến người hâm mộ của nhạc sĩ 8X không khỏi ngỡ ngàng. Hiện mọi sự chú ý đổ dồn vào một video có tiêu đề "Tạm biệt" được nghệ sĩ này tải lên kênh YouTube cá nhân vào ngày 25.4. Trong đó, anh để lại lời nhắn: "Cảm ơn và xin lỗi mọi người".

Lee Jun Young hoạt động tích cực với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ, YouTuber. Anh nổi tiếng với các tác phẩm âm nhạc trong nhiều trò chơi khác nhau, bao gồm loạt game DJMAX. Theo Chosun, sau khi kết hôn, anh cùng vợ rời Seoul (Hàn Quốc), chuyển đến vùng nông thôn sinh sống. Có thông tin họ đã ly hôn vào đầu năm 2023.