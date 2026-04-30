Diễn viên Hàn Quốc Park Dong Bin đột tử

Diễn viên Park Dong Bin đột ngột qua đời ở tuổi 56 ẢNH: NATE

Ngày 30.4, Chosun cùng nhiều trang tin tức Hàn Quốc đồng loạt đưa tin về sự ra đi đột của Park Dong Bin. Theo Sở cảnh sát Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) và các nguồn tin liên quan, khoảng 16 giờ 25 ngày 29.4, nghệ sĩ 56 tuổi được phát hiện tử vong tại một nhà hàng trong khu thương mại ở Jangan-dong, thành phố Pyeongtaek. Tại hiện trường, cơ quan chức năng không tìm thấy dấu hiệu phạm tội hay bất kỳ ghi chú, tài liệu nào có thể giúp xác định nguyên nhân, hoàn cảnh sự việc. Địa điểm xảy ra vụ việc được cho là nhà hàng mà ngôi sao này chuẩn bị khai trương.

Thông tin Park Dong Bin đột tử khiến nhiều khán giả, đồng nghiệp của anh không khỏi ngỡ ngàng, thương tiếc. Nhiều đồng nghiệp, bạn bè thân thiết gửi lời chia buồn đến gia đình, động viên vợ của tài tử quá cố là nữ diễn viên Lee Sang Yi, mạnh mẽ vượt qua cú sốc mất chồng.

Lễ viếng nam nghệ sĩ được tổ chức tại Nhà tang lễ Domin ở thành phố Anseong, tỉnh Gyeonggi. Lễ di quan dự kiến diễn ra vào 8 giờ 30 ngày 1.5. Diễn viên yên nghỉ tại Nghĩa trang Công viên Useong.

Park Dong Bin được nhiều khán giả biết đến với biệt danh "ông chú nước ép". Nam diễn viên là vai phụ quen thuộc trên màn ảnh Hàn, "phủ sóng" từ mảng điện ảnh đến truyền hình, ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn từ cổ trang cho đến hiện đại ẢNH: MBC

Park Dong Bin (tên thật là Park Jong Moon) tốt nghiệp chuyên ngành sân khấu - điện ảnh, Trường đại học Chung Ang (Hàn Quốc) rồi gia nhập làng giải trí từ giữa những năm 1990. Nam diễn viên chạm ngõ điện ảnh với vai phụ trong The Gingko Bed (1996) rồi dần ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim từ điện ảnh đến truyền hình: Shiri, Rustic Period, Chuyện tình ở Sungkyunkwan, Daughters of Yak Pharmacy House, Taegukgi, The Joseon Beautiful Three Musketeers, Tôi và anti-fan kết hôn, Đằng sau mỗi ngôi sao… Trong số tác phẩm từng tham gia, Park Dong Bin được nhiều khán giả biết đến với cảnh quay hài hước trong phim truyền hình It was love (2012), từ đó được gọi với biệt danh "ông chú nước ép".

Năm 2020, Park Dong Bin kết hôn với nữ diễn viên Lee Sang Yi sau khi hợp tác trong một dự án phim. Cặp đôi có một con gái chào đời 3 năm sau đó. Trong một chương trình, nghệ sĩ tiết lộ mình kết hôn trễ, lần đầu làm cha ở tuổi ngoài 50, đồng thời tiết lộ con gái mắc dị tật tim bẩm sinh phức tạp, đã trải qua nhiều lần phẫu thuật.