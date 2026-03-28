Nam diễn viên Lee Sang Bo đột ngột qua đời

Lee Sang Bo ra đi ở tuổi 45 ẢNH: KMG

Hôm 27.3, Hankook Ilbo cùng nhiều trang tin tức Hàn Quốc đưa tin Lee Sang Bo được phát hiện đã tử vong vào ngày 26.3, hưởng dương 45 tuổi. Cảnh sát đã đến hiện trường sau khi nhận được tin báo từ gia đình nam diễn viên và đang điều tra các tình tiết liên quan đến cái chết đột ngột của nam diễn viên 8X.

Theo Chosun, sau khi tin ngôi sao họ Lee ra đi được đăng tải, công ty quản lý của anh cho biết họ đang đánh giá tình hình đồng thời cho biết sẽ đưa ra tuyên bố sau khi xác minh. Sau đó, phía này đưa ra thông báo mong nhận được sự thông cảm từ công chúng vì không thể tiết lộ chi tiết xoay quanh cái chết của nam diễn viên đồng thời mong được tôn trọng sự riêng tư trong tang lễ theo nguyện vọng từ gia đình cố nghệ sĩ.

Lee Sang Bo sinh năm 1981, anh ra mắt khán giả với vai trò diễn viên vào năm 2006 thông qua bộ phim Invisible Man, Choi Jang Soo của đài KBS. Những năm sau đó, nghệ sĩ từng bước ghi dấu ấn trên màn ảnh nhỏ qua hàng loạt tác phẩm: Chuyện nàng dâu, Cruel Love, Private Lives, Miss Monte-Cristo, The Elegant Empire… Tài tử cũng tham gia nhiều bộ phim điện ảnh với các vai diễn đa dạng trong: Kisarazu Cat's Eye: The Movie 2, Secretly, Greatly (Ẩn thân), Mephistopheles…

Năm ngoái, sao nam họ Lee ký hợp đồng độc quyền với công ty quản lý mới với nhiều kế hoạch củng cố sự nghiệp diễn xuất. Được biết, thời điểm qua đời, anh đang cân nhắc một số dự án mới. Sự ra đi đột ngột của diễn viên 45 tuổi khiến nhiều khán giả, đồng nghiệp không khỏi ngỡ ngàng, xót xa.

Lee Sang Bo trên màn ảnh. Anh từng trải qua giai đoạn khó khăn trước khi qua đời ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo Chosun, năm 2022, Lee Sang Bo đối mặt với cáo buộc sử dụng ma túy. Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, cảnh sát xác nhận đây là vấn đề phát sinh từ sự hiểu lầm liên quan đến thuốc điều trị trầm cảm theo toa và họ không tìm thấy bằng chứng về việc sử dụng ma túy bất hợp pháp, vụ việc từ đó được khép lại.

Trên trang cá nhân, ngôi sao sinh năm 1981 từng chia sẻ: "Tôi tuyệt đối không sử dụng ma túy. Cái tiếng xấu 'diễn viên ma túy' này là một vết nhơ vô cùng khó chịu đựng, không chỉ với tư cách là một diễn viên mà còn với tư cách là một con người". Trên một chương trình, anh nhắc đến quá trình bị điều tra và cho biết: "Tôi đã cố gắng dành thời gian để sắp xếp lại cảm xúc vì cảm giác oan ức dâng trào rất nhiều, nhưng điều đó không hề dễ dàng".

Năm 2023, Lee Sang Bo trở lại với dự án truyền hình The Elegant Empire. Anh chia sẻ tại họp báo ra mắt phim: "Trước khi là một diễn viên, với tư cách là một con người, tôi thực sự đã trải qua khoảng thời gian rất khó khăn".