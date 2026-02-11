Tài tử Jung Eun Woo đột ngột qua đời

Thông tin Jung Eun Woo ra đi khiến người hâm mộ ngỡ ngàng ẢNH: OSEN

Tài tử Jung Eun Woo qua đời ngày 11.2, nguyên nhân nam diễn viên ra đi hiện chưa được tiết lộ, theo nguyện vọng của gia đình. Truyền thông đưa tin tang lễ của ngôi sao đoản mệnh được tổ chức tại nhà tang lễ Bệnh viện New Goryeo ở Gimpo, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) vào ngày 13.2. Thông tin trên khiến người hâm mộ, bạn bè, đồng nghiệp nam diễn viên. Trên mạng xã hội, không ít khán giả tiếc nuối, xót xa trước sự ra đi của sao phim Cô dâu mặt trời đồng thời đặt câu hỏi về cái chết của anh, nhất là khi anh có bài đăng bất thường trước lúc đi xa.

Cụ thể, chỉ một ngày trước khi qua đời, Jung Eun Woo đăng tải một dòng trạng thái ngắn trên Instagram với nội dung: "Nhớ nhung, ghen tin, tiếc nuối" kèm ảnh chụp hai ngôi sao quá cố là tài tử Hồng Kông Trương Quốc Vinh và ca sĩ người người Anh Amy Winehouse. Họ đều là những ngôi sao ra đi ở độ tuổi còn khá trẻ. Động thái của nghệ sĩ họ Jung khiến người hâm mộ suy đoán rằng đây có thể là lời tạm biệt ẩn ý của nam diễn viên từ đó làm dấy lên những cuộc bàn luận trên mạng xã hội.

Jung Eun Woo ra đi sau bài đăng bất thường ẢNH: NEWSIS

Jung Eun Woo (tên thật: Jung Dong Jin) sinh năm 1986, anh bắt đầu hoạt động giải trí từ năm 2006 với vai trò diễn viên. Nam nghệ sĩ đóng vai phụ trong nhiều bộ phim: Pháo hoa, Săn nô lệ, Sát thủ đào hoa… trước khi nổi lên với Cô dâu mặt trời (2011) rồi tiếp tục ghi dấu ấn qua các dự án: Năm ngón tay, Mộc Lan thời @ Người chồng hai mặt, Thiên thần nổi giận, Nhà trọ Waikiki 2… Những năm gần đây, Jung Eun Woo không xuất hiện trên màn ảnh, hiếm khi dự sự kiện công khai hay cập nhật trạng thái trên mạng xã hội.

Tài tử có đời từ khá kín tiếng. Về chuyện tình cảm, anh từng hẹn hò nữ diễn viên Park Han Byul hồi 2014 nhưng chia tay chỉ sau hơn nửa năm gắn bó. Lý do được cặp sao đưa ra là họ chịu áp lực từ nhiều phía cộng với lịch trình bận rộn.