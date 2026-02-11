Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Tài tử Jung Eun Woo đột ngột qua đời

Thanh Chi
Thanh Chi
11/02/2026 20:30 GMT+7

Hôm 11.2, JoongAng Daily cùng hàng loạt trang tin tức Hàn Quốc đưa tin nam diễn viên Jung Eun Woo đột ngột qua đời ở tuổi 40. Thông tin trở thành cú sốc với bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ của anh.

Tài tử Jung Eun Woo đột ngột qua đời- Ảnh 1.

Thông tin Jung Eun Woo ra đi khiến người hâm mộ ngỡ ngàng

ẢNH: OSEN

Tài tử Jung Eun Woo qua đời ngày 11.2, nguyên nhân nam diễn viên ra đi hiện chưa được tiết lộ, theo nguyện vọng của gia đình. Truyền thông đưa tin tang lễ của ngôi sao đoản mệnh được tổ chức tại nhà tang lễ Bệnh viện New Goryeo ở Gimpo, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) vào ngày 13.2. Thông tin trên khiến người hâm mộ, bạn bè, đồng nghiệp nam diễn viên. Trên mạng xã hội, không ít khán giả tiếc nuối, xót xa trước sự ra đi của sao phim Cô dâu mặt trời đồng thời đặt câu hỏi về cái chết của anh, nhất là khi anh có bài đăng bất thường trước lúc đi xa.

Cụ thể, chỉ một ngày trước khi qua đời, Jung Eun Woo đăng tải một dòng trạng thái ngắn trên Instagram với nội dung: "Nhớ nhung, ghen tin, tiếc nuối" kèm ảnh chụp hai ngôi sao quá cố là tài tử Hồng Kông Trương Quốc Vinh và ca sĩ người người Anh Amy Winehouse. Họ đều là những ngôi sao ra đi ở độ tuổi còn khá trẻ. Động thái của nghệ sĩ họ Jung khiến người hâm mộ suy đoán rằng đây có thể là lời tạm biệt ẩn ý của nam diễn viên từ đó làm dấy lên những cuộc bàn luận trên mạng xã hội.

Tài tử Jung Eun Woo đột ngột qua đời- Ảnh 2.

Jung Eun Woo ra đi sau bài đăng bất thường

ẢNH: NEWSIS

Jung Eun Woo (tên thật: Jung Dong Jin) sinh năm 1986, anh bắt đầu hoạt động giải trí từ năm 2006 với vai trò diễn viên. Nam nghệ sĩ đóng vai phụ trong nhiều bộ phim: Pháo hoa, Săn nô lệ, Sát thủ đào hoa… trước khi nổi lên với Cô dâu mặt trời (2011) rồi tiếp tục ghi dấu ấn qua các dự án: Năm ngón tay, Mộc Lan thời @ Người chồng hai mặt, Thiên thần nổi giận, Nhà trọ Waikiki 2… Những năm gần đây, Jung Eun Woo không xuất hiện trên màn ảnh, hiếm khi dự sự kiện công khai hay cập nhật trạng thái trên mạng xã hội.

Tài tử có đời từ khá kín tiếng. Về chuyện tình cảm, anh từng hẹn hò nữ diễn viên Park Han Byul hồi 2014 nhưng chia tay chỉ sau hơn nửa năm gắn bó. Lý do được cặp sao đưa ra là họ chịu áp lực từ nhiều phía cộng với lịch trình bận rộn.

Tin liên quan

'Quốc bảo điện ảnh' Hàn Quốc Ahn Sung Ki qua đời ở tuổi 74

'Quốc bảo điện ảnh' Hàn Quốc Ahn Sung Ki qua đời ở tuổi 74

Khán giả Hàn Quốc và toàn châu Á bàng hoàng trước sự ra đi bất ngờ của 'quốc bảo điện ảnh' Ahn Sung Ki, người vừa qua đời ở tuổi 74 sau 6 ngày điều trị tích cực tại bệnh viện.

Khám phá thêm chủ đề

Jung Eun Woo Hàn Quốc qua đời Cô dâu mặt trời
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận