'Thần tượng đẹp trai nhất Hàn Quốc' xin lỗi giữa bê bối trốn thuế chấn động

Danh tiếng Cha Eun Woo trượt dốc vì nghi vấn trốn thuế ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cha Eun Woo xin lỗi

Trên Instagram hơn 47 triệu người theo dõi, Cha Eun Woo chính thức lên tiếng về nghi vấn trốn thuế khiến nam thần tượng trở thành tâm điểm bàn tán suốt nhiều ngày qua. Ngôi sao 29 tuổi gửi lời xin lỗi vì sự việc liên quan đến mình đã khiến nhiều người lo lắng, thất vọng. Anh cho biết qua sự việc lần này, với tư cách là một công dân Hàn Quốc, bản thân sẽ nhìn nhận lại xem liệu ý thức và trách nhiệm trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế của mình đã đủ chặt chẽ và đúng mực hay chưa. Giọng ca 9X cũng cho biết sẽ dành thời gian để suy ngẫm sâu sắc.

Cha Eun Woo chia sẻ: "Dù đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhưng điều đó tuyệt đối không phải là sự lựa chọn nhằm né tránh hay trốn tránh tranh cãi lần này. Do không thể tiếp tục trì hoãn thời hạn nhập ngũ, tôi buộc phải nhập ngũ khi quá trình điều tra thuế vẫn chưa khép lại. Tuy nhiên, tôi cũng ý thức rõ rằng đây là hệ quả bắt nguồn từ sự thiếu sót của chính bản thân mình và tôi đang nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm về những hiểu lầm đã xảy ra. Nếu tôi không mang thân phận là một quân nhân, tôi đã mong có thể trực tiếp gặp gỡ từng người bị ảnh hưởng bởi sự việc này để cúi đầu xin lỗi".

Lời xin lỗi của nam thần tượng 29 tuổi gây nhiều tranh cãi. Không ít ý kiến cho rằng ngôi sao 9X "chỉ xin lỗi sau khi bị bắt quả tang" ẢNH: INSTAGRAM NV

Sao phim Vẻ đẹp đích thực cho biết bản thân day dứt và đau lòng khi sự non nớt của mình khiến những người luôn tin tưởng, ủng hộ, đồng hành và những người làm việc chung phải chịu tổn thương, mệt mỏi. Anh cũng cam kết sẽ nghiêm túc hợp tác với cơ quan thuế và thực hiện đầy đủ mọi thủ tục liên quan đến thuế. Cùng với đó, nam thần tượng cho biết mình sẽ chấp nhận kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng và hoàn thành toàn bộ trách nhiệm đi kèm. "Từ nay về sau, tôi sẽ tự nhìn nhận bản thân một cách nghiêm khắc hơn, sống với tinh thần trách nhiệm cao hơn để xứng đáng với tình cảm mà mọi người đã dành cho tôi", mỹ nam này hứa hẹn.

Bê bối trốn thuế khiến dư luận Hàn Quốc 'dậy sóng'

Nghi vấn Cha Eun Woo trốn thuế gây xôn xao dư luận suốt nhiều ngày qua ẢNH: AFP

Theo Korea Times, lời xin lỗi của Cha Eun Woo được đưa ra sau khi truyền thông Hàn Quốc đưa tin Cục Thuế Quốc gia Hàn Quốc đã thông báo cho ngôi sao đình đám này về các khoản thuế thu nhập bổ sung vượt quá 20 tỉ won (hơn 360 tỉ đồng), làm dấy lên nghi vấn trốn thuế. Thậm chí, nghi vấn này còn trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận suốt nhiều ngày qua khi các phương tiện truyền thông bóc mẽ kế hoạch tinh vi của nam ca sĩ - diễn viên và mẹ ruột nhằm tránh né nghĩa vụ nộp thuế. Theo các báo cáo được truyền thông xứ kim chi đăng tải, nghệ sĩ này được cho là đã thành lập công ty đứng tên cùng mẹ để né thuế, bằng cách chuyển một phần thu nhập cá nhân sang công ty này và đóng thuế doanh nghiệp thay vì thuế thu nhập cá nhân, với tổng số tiền liên quan lên đến khoảng 20 tỉ won.

Trước những thông tin trên, công ty quản lý của Cha Eun Woo là Fantagio lên tiếng hồi tuần trước rằng vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm và chưa có thông báo chính thức nào được đưa ra.

Trước khi vướng ồn ào lớn nhất sự nghiệp, Cha Eun Woo là ngôi sao 9X đắt giá của làng giải trí Hàn Quốc ẢNH: AFP

Cha Eun Woo (tên thật là Lee Dong Min) sinh năm 1997, anh được biết đến nhiều nhất với tư cách thành viên nhóm nhạc nam Astro ra mắt từ 2016. Sở hữu vẻ đẹp điển trai, trong sáng cùng chiều cao 1,83 m, Cha Eun Woo nhanh chóng thu hút lượng fan nữ hùng hậu, được mệnh danh là "thần tượng đẹp trai nhất Hàn Quốc". Ngôi sao này cũng được nhiều tạp chí GQ, Forbes, Harper's Bazaar… vinh danh nhờ ngoại hình nổi bật và sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên mạng xã hội cũng như làng thời trang, giải trí quốc tế.

Không chỉ là nam thần tượng đình đám, Cha Eun Woo còn theo đuổi sự nghiệp diễn xuất từ sớm. Nam diễn viên từng tham gia nhiều bộ phim: Những tháng năm rực rỡ, Người đẹp Gangnam, Vẻ đẹp đích thực, Wonderful World, Island… Anh cũng là gương mặt được nhiều doanh nghiệp tài chính, giáo dục, thương hiệu thời trang, làm đẹp... săn đón. Tuy nhiên, bê bối gần đây khiến các công ty hợp tác quảng cáo với mỹ nam 9X âm thầm gỡ bỏ hình ảnh, video liên quan đến anh ra khỏi nền tảng của họ.