Dàn sao ‘Chuyện tình ở Sungkyunkwan’ sau 13 năm

Thế nhưng đến tháng 2.2023, sự nghiệp rực rỡ của Yoo Ah In sụp đổ khi tài tử 37 tuổi liên tục bị phát hiện dương tính với nhiều loại chất cấm: propofol, cần sa, cocaine, ketamine… Ngôi sao đình đám này trải qua nhiều cuộc thẩm vấn với cảnh sát và vẫn đang trong quá trình bị điều tra. Bê bối chất cấm khiến hình tượng nam thần mẫu mực của Yoo Ah In tiêu tan. “Ảnh đế” xứ Hàn bị các thương hiệu quay lưng, loại khỏi dự án Hellbound 2. Hai bộ phim The Match và Goodbye Earth có sao nam này đóng chính cũng bị hoãn phát hành