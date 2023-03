Yoo Ah In xin lỗi vì scandal chất cấm, 2 phim mới bị Netflix hoãn phát hành

Yoo Ah In cúi đầu xin lỗi công chúng, người hâm mộ sau 12 tiếng làm việc với cảnh sát. Trên trang cá nhân, nam diễn viên cũng vừa đăng tải tâm xin lỗi CHỤP MÀN HÌNH ALLKPOP

Qua bức tâm thư được đăng tải trên Instagram cách đây ít giờ, Yoo Ah In đã gửi lời xin lỗi đến mọi người sau gần 2 tháng vướng bê bối chất cấm. Nam diễn viên chia sẻ lý do anh lên tiếng vì bản thân chưa đưa ra lời xin lỗi nào kể từ khi bị điều tra đến nay. "Vì sự việc không nên xảy ra này, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến những người hâm mộ luôn ủng hộ, yêu mến tôi… Tôi cũng chân thành gửi lời xin lỗi đến những đồng nghiệp đã hợp tác với tôi trong các dự án điện ảnh, truyền hình và quảng cáo. Tôi rất hối hận bởi hành động thiếu trách nhiệm của bản thân đã ảnh hưởng đến những đồng nghiệp luôn nỗ lực để đạt được mục tiêu và ước mơ. Tôi xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người. Tôi sẽ cố gắng hết sức để chịu trách nhiệm hoàn toàn", sao phim Bi kịch triều đại chia sẻ.



Tài tử sinh năm 1986 bộc bạch: "Có rất nhiều người vẫn luôn ủng hộ và dành tình cảm to lớn cho tôi, tôi cảm thấy vô cùng hối hận và xấu hổ khi nhận ra chính mình đã tự tay phá hủy mọi thứ. Ngoài ra, vì sai lầm đó, tôi đã làm tổn thương rất nhiều người. Tôi thật sự xin lỗi". Nghệ sĩ 37 tuổi thừa nhận lỗi lầm của bản thân không thể che đậy bằng bất cứ lý do gì và mọi sự biện minh đều trở nên sai trái và không thể lấp liếm được sự lựa chọn ngu ngốc của mình. Ngôi sao khép lại bức thư bằng câu xin lỗi và cam kết sẽ tham gia quá trình điều tra bằng sự trung thực đồng thời chấp nhận tất cả sự chỉ trích, trừng phạt.

Yoo Ah In tại cơ quan điều tra hôm 27.3 DISPATCH

Trước đó, vào sáng 27.3, Yoo Ah In đã có mặt tại Sở cảnh sát ở Seoul (Hàn Quốc) để phục vụ điều tra với tư cách là nghi phạm sử dụng trái phép chất kích thích. Sao phim Hellbound được ra về sau 12 tiếng làm việc với cơ quan chức năng. Xuất hiện trước các phóng viên đợi bên ngoài đồn cảnh sát, nam diễn viên cúi đầu tỏ thái độ hối lỗi. Nghệ sĩ U.40 chia sẻ với truyền thông rằng mình đã trả lời trung thực trong quá trình điều tra và đang tự kiểm điểm sâu sắc hành động của bản thân vì chúng đã gây ra sự thất vọng cho những người đã luôn yêu quý, ủng hộ mình.

Yoo Ah In cho biết bản thân đang thận trọng trong việc đưa ra thông tin chi tiết vì cuộc điều tra vẫn chưa kết thúc đồng thời gửi lời xin lỗi vì đã lên tiếng muộn màng. "Có thể mọi người sẽ khó chịu khi thấy tôi như thế này nhưng tôi muốn xem thời điểm này là cơ hội để sống lành mạnh. Tôi thực sự xin lỗi vì đã khiến mọi người thất vọng", "ảnh đế" xứ Hàn bày tỏ.

Netflix vừa hoãn phát hành hai dự án phim có Yoo Ah In đóng chính NETFLIX

Bê bối chất cấm của Yoo Ah In nổ ra vào tháng 2.2023. Thời gian qua, cơ quan điều tra đã dốc sức tìm kiếm chứng cứ, tài liệu liên quan đến vụ việc. Họ đã tịch thu hai điện thoại của Yoo Ah In và phân tích các cuộc trò chuyện trong đó. Lực lượng chức năng cũng khám xét nhà riêng của nam diễn viên và cơ sở y tế bị nghi cung cấp chất cấm cho anh đồng thời triệu tập những người có liên quan. Nghệ sĩ 37 tuổi bị cấm xuất cảnh trong quá trình điều tra. Truyền thông xứ Hàn tiết lộ Yoo Ah In được xác định dương tính với 4 loại chất kích thích gồm cần sa, propofol, cocaine và ketamine.

Scandal lớn nhất trong sự nghiệp khiến danh tiếng của Yoo Ah In tuốt dốc không phanh. Anh bị các thương hiệu quay lưng, loại khỏi dự án Hellbound 2. Theo AllKpop, một nhân viên của Netflix tiết lộ hôm 27.3 rằng họ đã quyết định hoãn chiếu hai bộ phim The Match và Goodbye Earth có Yoo Ah In đóng chính. Phía Netflix nói đây là kết quả được đưa ra sau khi họ thảo luận kỹ lưỡng với đội ngũ sản xuất và cho biết lịch phát hành mới sẽ được thông báo sau.